「系統忙碌中」高鐵同時開賣3大連假 民眾深夜搶票氣炸：哪個天才想的？

「系統忙碌中，請稍後重新操作…」不少民眾今(29)日凌晨搶高鐵車票，看到系統介面跑出這行字都不禁氣結，痛批高鐵同時開賣即將到來的三大連假座位，「到底是在開什麼玩笑？」、「是哪個沒買過票的高官決定的方法？」直呼在高鐵官網搶車票如搶演唱會門票那樣難。

台灣高鐵公司為因應8月29日凌晨零時一次開賣9月26日至10月13日期間，共跨越教師節、中秋節及國慶日三個疏運、共計18天的車票，特地擴大系統容量，聲稱可容納3.8萬人同時訂票，相較於春節疏運增加1.7倍。

高鐵在新聞稿中提醒旅客，依照過往經驗，開賣之初容易因為過多旅客搶訂車票，造成系統開賣後階段性壅塞，台灣高鐵相關部門也將特別加派人力，自28日深夜至29日凌晨，全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票，敬請旅客耐心等候，依序購票。

但車票開賣之後，仍引起不少民眾在Threads等各社群平台上哀號：「到底是哪個天才規劃三連假一起搶的？」、「高鐵到底在開什麼玩笑？」、「想買個高鐵票也跟搶門票一樣難了嗎？我知道剛好遇到中秋連假，但卡成這樣，真的有人買得到嗎？崩潰」。

也有網友表示：「轉了4分鐘買到！差點以為我在買演唱會門票」、「有人需要幫忙搶高鐵票嗎？我這邊的網站很順，可以幫忙看看」，還有民眾買到位置不相連的票，上網詢問：「有人需要嗎？」

為了分散搭車人潮，高鐵推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠，同時擴大早鳥座位數，總計18天提供965班優惠班次，約15萬個早鳥座位，鼓勵旅客利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。