快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

「系統忙碌中」高鐵同時開賣3大連假 民眾深夜搶票氣炸：哪個天才想的？

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵自29日凌晨零時一次開賣三大連假車票，系統屢出現「忙碌中」訊息。 圖／讀者提供
高鐵自29日凌晨零時一次開賣三大連假車票，系統屢出現「忙碌中」訊息。 圖／讀者提供

「系統忙碌中，請稍後重新操作…」不少民眾今(29)日凌晨搶高鐵車票，看到系統介面跑出這行字都不禁氣結，痛批高鐵同時開賣即將到來的三大連假座位，「到底是在開什麼玩笑？」、「是哪個沒買過票的高官決定的方法？」直呼在高鐵官網搶車票如搶演唱會門票那樣難。

台灣高鐵公司為因應8月29日凌晨零時一次開賣9月26日至10月13日期間，共跨越教師節中秋節國慶日三個疏運、共計18天的車票，特地擴大系統容量，聲稱可容納3.8萬人同時訂票，相較於春節疏運增加1.7倍。

高鐵在新聞稿中提醒旅客，依照過往經驗，開賣之初容易因為過多旅客搶訂車票，造成系統開賣後階段性壅塞，台灣高鐵相關部門也將特別加派人力，自28日深夜至29日凌晨，全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票，敬請旅客耐心等候，依序購票。

但車票開賣之後，仍引起不少民眾在Threads等各社群平台上哀號：「到底是哪個天才規劃三連假一起搶的？」、「高鐵到底在開什麼玩笑？」、「想買個高鐵票也跟搶門票一樣難了嗎？我知道剛好遇到中秋連假，但卡成這樣，真的有人買得到嗎？崩潰」。

也有網友表示：「轉了4分鐘買到！差點以為我在買演唱會門票」、「有人需要幫忙搶高鐵票嗎？我這邊的網站很順，可以幫忙看看」，還有民眾買到位置不相連的票，上網詢問：「有人需要嗎？」

為了分散搭車人潮，高鐵推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠，同時擴大早鳥座位數，總計18天提供965班優惠班次，約15萬個早鳥座位，鼓勵旅客利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。

高鐵自29日凌晨零時一次開賣三大連假車票，讓搶票民眾叫苦。聯合報系資料照
高鐵自29日凌晨零時一次開賣三大連假車票，讓搶票民眾叫苦。聯合報系資料照

高鐵 連假 國慶 中秋節 教師節

相關新聞

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

台灣高鐵3連假疏運今同時開賣 已售逾46萬張 網驚訝：超順很好搶

台灣高鐵公司今天凌晨0時起，同步開賣教師節、中秋節及國慶日3個連假的疏運車票。根據高鐵公司統計，1小時內累計有42萬4千...

上午8時50分台東縣近海規模4.0地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午8時50分，在台東縣政府東北方17.5公里，位於台東縣近海，發生芮氏規模4.0...

藍湖颱風最快明生成 冷心低壓將通過 留意大雷雨、冰雹

昨天午後雷雨較為停歇，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天又有另一個高空冷心低壓...

早產兒「小平安」昨順利轉院 女嬰母親致謝：好在有各位善的力量

早產兒「小平安」昨從台南成大順利轉院到林口長庚醫院。周姓母親昨在Threads社群平台帳號「shuting_3」發表「小...

