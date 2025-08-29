媽媽餵發聲明道歉又引戰火 醫師直言「看不懂邏輯」：法務恐出手

「媽媽餵」近期因指「嬰兒配方奶粉含糖量等同於兩瓶可樂」遭各方炎上，但數度發出聲明仍讓專家搖頭，加護病房醫師陳志金昨(28)日也在臉書針對此事發表看法，認為「媽媽餵」聲明中點名美商亞培和美強生的奶粉「含糖量高」，似乎可預見這兩家公司的法務可能出手。

「媽媽餵」的配方奶粉事件於輿論上發酵後，28日發出最新聲明，指出「短影音中提到的奶粉和配方奶，都是指一歲以上的成長奶粉，不是一歲以下的嬰兒奶粉」，坦言他們因為「自己的混淆與用詞不精確在此致歉並改正」。但話鋒一轉，又強調一歲以後的奶粉「真的要慎選」，並直接點名亞培及美強生官網資訊「100克有40到50克都是糖」，「影片的目的其實是想提醒，避免選到高糖奶粉才能保護孩子！」

聲明接著提及：「兒科醫師也提醒：大多小朋友都是固定喝同一奶商的奶到大的，很多家長都以為原本喝的一號奶換成三號奶並沒有差異，反而讓小孩都在喝糖水！若孩子在一歲以上仍有喝奶需求，母乳反而是首選。」

陳志金醫師針對此番說法則直言「看不懂這個邏輯」，質疑一歲以前可以喝配方奶，一歲以後，母乳反而是首選？「有人可以翻譯一下嗎？」指出該品牌在遭炎上後發的聲明似乎讓人更加不滿，甚至懷疑「媽媽餵」在聲明稿發出前，並未請公關或法務看過，可能是「小編」寫的。且這次聲明還點名了2家美商奶粉，似乎可「坐等亞培和美強生的法務出手」。

昨日衛福部食藥署表示，「媽媽餵」對配方奶粉的說法並非事實，政府針對嬰兒配方食品皆依食安相關安全法規把關，影音已違反食安法規範，食藥署也已在昨日依消費者政策管道通報Meta公司，要求下架該影片。目前「媽媽餵」兩篇聲明和爭議影片已未見臉書，但未確定是否與食藥署動作有關。