早產兒「小平安」昨順利轉院 女嬰母親致謝：好在有各位善的力量

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
早產兒「小平安」昨順利轉院到林口長庚醫院。圖／取自Threads「shuting_3」
早產兒「小平安」昨順利轉院到林口長庚醫院。圖／取自Threads「shuting_3」

早產兒「小平安」昨從台南成大順利轉院到林口長庚醫院。周姓母親昨在Threads社群平台帳號「shuting_3」發表「小平安北上之路感謝文」，她表示，謝謝所有關心和幫助小平安的朋友，「真的非常謝謝大家的祝福，希望小平安這是最後一次坐救護車，下次坐車就是跟著爸爸媽媽回家了」。

女嬰「小平安」的周姓母親日前在Threads發文，因為愛女轉院，衡量路途遙遠、適逢車流尖峰時間，她懇求同時段的國道1號北上用路人能禮讓救護車，減少呼吸器掉落的風險。該文在網路發酵，引起國道公路警察局的注意。警方昨主動聯繫家屬，派出「紅斑馬」警車從台南到新北接力護送，感動不少人。

周女昨晚發文，她表示，原本預估車程3小時，但昨天車潮壅塞，卻能在2個半小時左右抵達。一路上「小平安」有點躁動，鎮定劑打2次、抽痰1次，「但好在有各位善的力量，我們非常順利抵達林口長庚，安頓好後小平安也很安然的在新環境熟睡中，懸著的一顆心終於可以放下」。

她除了感謝網友集氣和關心、提供建議，也感謝國道警察從南到北開路，還有消防署緊急救護科從南下到新竹會合護送到醫院，她並感謝協助轉院的歐小明救護車，以及所有照顧小平安的醫護人員。

周女透露，「小平安」為緊急剖腹產，26周又3天出生，期間經歷手術，呼吸器一直無法順利移除，7月轉院台南成大。在台南成大期間，內視鏡檢查疑似左邊聲帶麻痺，呼吸器一樣無法順利移除，最終決定再次轉院林口長庚。她與林口長庚醫生面談「小平安」可能會經歷的問題，最糟糕可能會做氣切手術。

「不過沒關係，即便走到最後一步，我們都會陪著小平安重新一步一步長大，畢竟我們在決定轉院長庚時已經做好所有的心理準備」。她說，小朋友氣切並非不可逆性，只要好好的照護是能夠提早移除氣切管。「願世上的孩子都能平安的誕生。小名小平安，因為爸爸說這一次可以平安健康長大就好」。

