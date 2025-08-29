快訊

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。本報資料照片
下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天季風低壓活躍；而熱帶性低氣壓TD17預估其朝海南島方向移動，並於明天影響北越。

天氣趨勢，他說，明天，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後台南以南有局部短暫陣雨，竹苗以南山區亦有零星短暫陣雨。周日，午後桃園以南有局部短暫陣雨， 宜花東亦有零星短暫雨。下周一，午後桃竹苗及高屏有局部短暫陣雨，桃園以南山區亦有局部短暫陣雨。下周二，午後各地山區、北北基宜花東和屏東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周三，午後各地山區、高屏及宜花東有局部短暫陣雨，桃園以北亦有零星短暫陣雨。下周四，午後各地有局部短暫陣雨。下周五，午後西半部有局部短暫陣雨。下周六，午後山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。9月7日，午後竹苗有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫陣雨。

至於颱風消息，賈新興表示，熱帶低壓TD17預估朝海南島方向移動，明天影響北越。觀察下周六後於菲律賓東方海面，熱帶系統發展的狀況。

賈新興表示，短期氣候預測顯示，9月7日至13日台灣降雨有偏多的趨勢，之後轉有偏少雨的趨勢，9月下旬至10月上旬則轉為有偏多雨的訊號 。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

熱帶低壓TD17預估朝海南島方向移動，明天影響北越。圖／取自空氣品質監測網
桃園 賈新興 天氣動態

