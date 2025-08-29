快訊

柯建銘不走 游盈隆舉「康熙力擒鰲拜」驚訝怎為總召位子不惜內亂

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫炎熱、「桃園以南」午後雷陣雨 周日起雨區再擴大

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。本報資料照片
午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。本報資料照片

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

今天大環境為偏東風，氣象署說，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。

氣溫方面，今天各地高溫普遍為31至36度，其中大台北、桃園及中南部近山區處有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，防曬並多補充水分。澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至33度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天台灣位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

周日至下周一大環境逐漸轉成偏南至東南風，南方水氣略增，東南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨；下周一清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

下周二至下周四環境轉為東北風，花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周五至9月7日水氣偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

高溫 恆春

延伸閱讀

印度喜馬拉雅地區暴雨成災 朝聖路線山崩至少30死

影／國民黨台南市議員要求「縣市離婚」溪北才可能重生

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

相關新聞

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

今晨出現絕美「反霞光」 鄭明典1張圖看維納斯帶

前中央氣象局長鄭明典在臉書分享今天日出時拍攝的反霞光照片，他表示，背對太陽看到明暗相間的光影，就是反霞光。

「拔管計畫」不如預期 去年僅248人擺脫鼻胃管

據統計，在九萬九六○○名住宿機構住民中，三萬七二○○人留置鼻胃管，比率達三成，全國近四十萬名患者過「象鼻人生」，常不願外...

暑假為M痘流行高峰...疾管署公布新增3本土病例 都是這原因染病

暑假期間為M痘疫情流行高峰，衛福部疾管署最新公布，8月新增3例M痘確定本土病例，為20至40多歲男性，分別為北部1例及中...

高溫炎熱、「桃園以南」午後雷陣雨 周日起雨區再擴大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、桃園市、彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。