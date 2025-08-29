高溫炎熱、「桃園以南」午後雷陣雨 周日起雨區再擴大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

今天大環境為偏東風，氣象署說，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。

氣溫方面，今天各地高溫普遍為31至36度，其中大台北、桃園及中南部近山區處有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，防曬並多補充水分。澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至33度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天台灣位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

周日至下周一大環境逐漸轉成偏南至東南風，南方水氣略增，東南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨；下周一清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

下周二至下周四環境轉為東北風，花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周五至9月7日水氣偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。