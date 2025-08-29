聽新聞
0:00 / 0:00

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱。本報資料照片
今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱。本報資料照片

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有局部陣雨或雷雨。北部24至38度、中部23至37度、南部24至35度、東部21至35度。

吳德榮表示，周日至下周二南方水氣稍多，各地多雲時晴，高溫微降、北台灣仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨

下周三、下周四各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。吳德榮表示，恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。

至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，熱帶低壓在南海緩慢發展，明天前成颱機率再略調升至60% 。路徑向西北西轉偏西，雖類似劍魚颱風，但強度弱很多，對台無影響。

他說，最新模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

熱帶低壓在南海緩慢發展，明天前成颱機率再略調升至60%。路徑向西北西轉偏西，雖類似劍魚颱風，但強度弱很多。圖／取自「洩天機教室」專欄
熱帶低壓在南海緩慢發展，明天前成颱機率再略調升至60%。路徑向西北西轉偏西，雖類似劍魚颱風，但強度弱很多。圖／取自「洩天機教室」專欄

大雷雨 吳德榮 劍魚颱風

延伸閱讀

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

今起3天晴朗酷熱 飆38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動成颱也無威脅

相關新聞

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

「拔管計畫」不如預期 去年僅248人擺脫鼻胃管

據統計，在九萬九六○○名住宿機構住民中，三萬七二○○人留置鼻胃管，比率達三成，全國近四十萬名患者過「象鼻人生」，常不願外...

恆春立燈篙 台南孤棚祭「豬仔」助陣

中元節將至，恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動與台南安平靈濟殿孤棚祭周日同步登場，恆春昨天立燈篙為活動揭幕，9月6日壓軸豎孤...

暑假為M痘流行高峰...疾管署公布新增3本土病例 都是這原因染病

暑假期間為M痘疫情流行高峰，衛福部疾管署最新公布，8月新增3例M痘確定本土病例，為20至40多歲男性，分別為北部1例及中...

21:22地牛翻身！東部海域規模4.3「極淺層地震」 最大震度3級

又有地震，根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時22分台灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，震央在花蓮縣政府東北方3...

52歲工程師騎機車屁股腫痛 竟是直腸癌第3期

52歲邱先生是一名資訊工程師，長期日夜顛倒、飲食不正常且有抽菸習慣，多年前騎機車時感覺屁股腫痛但不以為意，後因副睪丸炎及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。