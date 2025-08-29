聽新聞
全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期
今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有局部陣雨或雷雨。北部24至38度、中部23至37度、南部24至35度、東部21至35度。
吳德榮表示，周日至下周二南方水氣稍多，各地多雲時晴，高溫微降、北台灣仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。
下周三、下周四各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。吳德榮表示，恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。
至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，熱帶低壓在南海緩慢發展，明天前成颱機率再略調升至60% 。路徑向西北西轉偏西，雖類似劍魚颱風，但強度弱很多，對台無影響。
他說，最新模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
