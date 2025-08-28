快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵凌晨0時開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

「拔管計畫」不如預期 去年僅248人擺脫鼻胃管

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

據統計，在九萬九六○○名住宿機構住民中，三萬七二○○人留置鼻胃管，比率達三成，全國近四十萬名患者過「象鼻人生」，常不願外出，生活品質低落。近年政府推動拔管計畫，預估每年一萬三千人受惠，但去年僅二四八人順利拔管，成效遠不如預期。

厚生會昨天召開「住宿式長照機構移除鼻胃管鼓勵措施」專家會議，立委劉建國表示，衛福部於今年初宣示盡快跟上日本腳步，透過專業醫療團隊的復健訓練，協助眾多病友移除鼻胃管，但過了大半年，相關單位仍未提出具體計畫，病友的健康與尊嚴正一點一滴被消耗。

為了提高拔管成功率，健保署從一一一年六月起新增給付，醫療團隊如能透過訓練吞嚥等復健治療，讓留置鼻胃管三個月以上的患者恢復經口進食能力，每人次獎勵三千點。不過，執行三年多，幾乎停滯不前，一一一年成功移除九十八人、一一二年二三二人、一一三年二四八人，累積至一一四年六月，該項試辦計畫也才累積七二八件申報案件，與原先預估每年一萬三千人受惠，有著相當大的距離，

台大雲林分院副院長陳信水指出，成功關鍵在於跨專業團隊，必須在醫師、語言治療師、營養師與護理照服員等成員共同合作，讓留置鼻胃管族群持續接受吞嚥復甦訓練，反覆練習，加上家屬親友們的支持，才有機會脫離「象鼻人生」。

想要順利拔管，需要眾多人力，且需花上許多時間，但成功協助一名患者脫離鼻胃管，也才獎勵三千點，這對醫療院所來說，幾乎不敷成本，難怪意願低落。長照三點○即將上路，立法院厚生會邀請專家，提出實際執行情形的盲點，建議補強訓練課程，提高獎勵措施。

私人養護中心主任鄧筱珍表示，病人出院後缺乏拔管評估與後續照護，此時，住進安養機構，因照護指引不足，照服員、護理師一旦嘗試餵食，嗆傷風險相當高。此外，在缺少經費支持下，語言治療師、吞嚥專科醫師及檢查儀器無法進至機構，提供精準評估和對應策略，以致住宿式長照機構裡高達八成的住民依賴鼻胃管進食。

鼻胃管 健保署

延伸閱讀

擺脫鼻胃管困難重重 去年僅248人成功 現行鼓勵制度失效？

嘉義新港住宿型長照機構動土 設立101個床位2027年完工

獨／顧廖峻7年遭爆刷卡爭議　楊文慈回應了

中風4年後順利重返職場 她從被照顧者轉身成為居家照服員

相關新聞

21:22地牛翻身！東部海域規模4.3「極淺層地震」 最大震度3級

又有地震，根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時22分台灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，震央在花蓮縣政府東北方3...

暑假為M痘流行高峰...疾管署公布新增3本土病例 都是這原因染病

暑假期間為M痘疫情流行高峰，衛福部疾管署最新公布，8月新增3例M痘確定本土病例，為20至40多歲男性，分別為北部1例及中...

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

「拔管計畫」不如預期 去年僅248人擺脫鼻胃管

據統計，在九萬九六○○名住宿機構住民中，三萬七二○○人留置鼻胃管，比率達三成，全國近四十萬名患者過「象鼻人生」，常不願外...

聯合報奪社會光明面報導獎特優 游美月：監督與關懷是媒體重要價值

第廿九屆社會光明面新聞報導獎今天頒獎，聯合報以關注埃及斑蚊北漂的公衛議題，及改善高齡化社會下的公廁品質報導，勇奪平面媒體...

青銀百人夏日共遊 助弱勢長輩逛大賣場購物圓夢

台灣邁向超高齡社會的此刻，許多長者正面對著孤獨、生活困境的雙重挑戰。中華民國老人福利關懷協會發現對許多獨居、清貧或行動不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。