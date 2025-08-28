「拔管計畫」不如預期 去年僅248人擺脫鼻胃管

據統計，在九萬九六○○名住宿機構住民中，三萬七二○○人留置鼻胃管，比率達三成，全國近四十萬名患者過「象鼻人生」，常不願外出，生活品質低落。近年政府推動拔管計畫，預估每年一萬三千人受惠，但去年僅二四八人順利拔管，成效遠不如預期。

厚生會昨天召開「住宿式長照機構移除鼻胃管鼓勵措施」專家會議，立委劉建國表示，衛福部於今年初宣示盡快跟上日本腳步，透過專業醫療團隊的復健訓練，協助眾多病友移除鼻胃管，但過了大半年，相關單位仍未提出具體計畫，病友的健康與尊嚴正一點一滴被消耗。

為了提高拔管成功率，健保署從一一一年六月起新增給付，醫療團隊如能透過訓練吞嚥等復健治療，讓留置鼻胃管三個月以上的患者恢復經口進食能力，每人次獎勵三千點。不過，執行三年多，幾乎停滯不前，一一一年成功移除九十八人、一一二年二三二人、一一三年二四八人，累積至一一四年六月，該項試辦計畫也才累積七二八件申報案件，與原先預估每年一萬三千人受惠，有著相當大的距離，

台大雲林分院副院長陳信水指出，成功關鍵在於跨專業團隊，必須在醫師、語言治療師、營養師與護理照服員等成員共同合作，讓留置鼻胃管族群持續接受吞嚥復甦訓練，反覆練習，加上家屬親友們的支持，才有機會脫離「象鼻人生」。

想要順利拔管，需要眾多人力，且需花上許多時間，但成功協助一名患者脫離鼻胃管，也才獎勵三千點，這對醫療院所來說，幾乎不敷成本，難怪意願低落。長照三點○即將上路，立法院厚生會邀請專家，提出實際執行情形的盲點，建議補強訓練課程，提高獎勵措施。

私人養護中心主任鄧筱珍表示，病人出院後缺乏拔管評估與後續照護，此時，住進安養機構，因照護指引不足，照服員、護理師一旦嘗試餵食，嗆傷風險相當高。此外，在缺少經費支持下，語言治療師、吞嚥專科醫師及檢查儀器無法進至機構，提供精準評估和對應策略，以致住宿式長照機構裡高達八成的住民依賴鼻胃管進食。