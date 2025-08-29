加強工地安全管理入法　專家：還要看執法力道

本報八月陽光行動「工地失序釀災害」，提到多工班各做各的，沒人監管協調，專家建議從源頭防災、承攬管理對症下藥，加重工程業主、各級承攬包商的安全管理責任。法案躺在行政院排隊審議多時，昨終於通過。

本次修法從源頭要求一定規模以上的工程業主，於交付規畫、設計及施工時，應事前分析潛在危害，採取預防作為並編列安衛費用。當工程分別交付不同專業廠商施作，業主須指定其中一廠商負統合管理責任，各級承攬人也應配合辦理承攬管理防災措施，並加重其安全管理責任。

對於職安署大刀闊斧修法，並試圖解決層層轉包衍生的漏洞，雲科大環境與安全衛生工程系助理教授游逸駿認為，這是前進的一步，給予肯定，但是否有效？還是端看業主及大營造廠的良心與負責任的履踐，與對價值鏈供應鏈安全衛生人權的尊重。

他表示，在承攬管理上，修法雖規定工程業主須指定一個承包廠商負起統合管理責任，但仍是把責任轉移給包商，重點應該是大營造廠要先做好安全設計，再發包給各承包商，不只是一紙合約，把金錢跟責任轉移，淪為紙上談兵，若要解決承攬問題必須細緻操作，不但要看立法態度，更要看執法力道，更要想辦法破除僱傭關係的適用。

對於加重罰鍰，他也認為若業者偷工減料、省略安全後獲得的不當利得，大於被罰的罰緩，即便罰到一五○萬元，嚇阻力恐怕遠遠不夠。