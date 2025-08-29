聽新聞
「老情歌2.0」4地巡演 5千張門票秒殺

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
二○二五 ＮＴＴ劇院計畫製作「如果能夠，再唱一首老情歌二．○」，擴大演出規模，台中、基隆、屏東、台南五千張票券一掃而空。圖／台中國家歌劇院提供
二○二五 ＮＴＴ劇院計畫製作「如果能夠，再唱一首老情歌二．○」，擴大演出規模，台中、基隆、屏東、台南五千張票券一掃而空。圖／台中國家歌劇院提供

台中國家歌劇院推出「ＮＴＴ劇院展開」計畫，今年邁入第二年，全新製作「如果能夠，再唱一首老情歌二．○」，八月卅日在台中國家歌劇院、九月十三日基隆表演藝術中心、九月廿日屏東演藝廳、九月廿七日台南文化中心，五千張門票，開放索票隨即秒殺。

「ＮＴＴ劇院展開」計畫藉由公益支持的企業參與，攜手表演團隊，製作「如果能夠，再唱一首老情歌二．○」，透過不同年代金曲，讓未曾走進表演廳的長輩們，能走入劇場重溫美好時光，實踐場館「藝術擴散」影響力、回饋社會。

節目由擅長製作音樂劇的瘋戲樂工作室製作，描述兩名直播主Ctwo跟辣子，陰錯陽差穿越到九○年代歌唱綜藝節目現場，邀請金鐘視后高慧君加入演出陣容，與金鐘歌王楊烈搭配，激盪出全新火花，帶領觀眾重溫不同年代膾炙人口的時代金曲。

歌劇院指出，四地巡演有不同嘉賓演出，台中場為「台灣美聲金獎天后」許景淳，基隆場、屏東場為「阿美族R&B小王子」盧學叡，台南場則是發行廿八張專輯的「金嗓歌后」葉璦菱，邀請各地民眾走進劇場，體驗台灣黃金年代的美好與感動。

此外，二．○版特別舉辦素人歌手甄選，讓有舞台夢想的民間高手也能站上專業舞台圓夢。

台中國家歌劇院八月卅、卅一日也規畫台味十足的舊物市集，邀民眾穿上老時尚衣著，重返懷舊黃金年代。

