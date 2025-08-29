聽新聞
台灣人壽樂齡論壇 倡議樂活扭轉危「肌」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽舉辦二○二五樂齡友善論壇，總統府秘書長潘孟安（左四）、臺北市副市長林奕華（右三）、台灣人壽董事長許舒博（右四）、金鐘視帝李天柱（右二）、緯創醫學科技董事長黃俊東（左三）、可爾姿執行長林宏遠（左二），共同倡議樂齡友善健康養「肌」。圖／台灣人壽提供
台灣人壽舉辦二○二五樂齡友善論壇，總統府秘書長潘孟安（左四）、臺北市副市長林奕華（右三）、台灣人壽董事長許舒博（右四）、金鐘視帝李天柱（右二）、緯創醫學科技董事長黃俊東（左三）、可爾姿執行長林宏遠（左二），共同倡議樂齡友善健康養「肌」。圖／台灣人壽提供

台灣人壽廿八日舉辦二○二五「樂齡友善調查暨論壇」，緯創醫學科技研發的人工智慧（ＡＩ）運動輔助機器人「iKneego」驚喜開箱，台灣人壽董事長許舒博倡議健康活、快樂活更重要，正確且有效運動才能扭轉超高齡危「肌」、累積健康資產。

台灣人壽「樂齡友善調查暨論壇」聚焦「運動友善」議題，總統府秘書長潘孟安、台北市副市長林奕華、台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、緯創醫學科技董事長黃俊東、可爾姿執行長林宏遠與金鐘視帝李天柱跨界參與。

潘孟安秘書長笑稱，自己就是忙懶累而不運動的族群，肯定台灣人壽長期倡議健康永續，更帶動照護產業及運動商機，以行動落實「健康台灣」願景。

今年調查亦發現，逾三成熟齡族鮮少運動甚至根本不動，即使是運動咖也有百分之卅五點二僅做散步走路此類無效運動。國際老人福祉科技學會榮譽主席瓦普‧泰帕爾肯定台灣人壽的調查深具全球性參考價值，他分析，芬蘭和台灣同樣面臨高齡及少子化挑戰，促進高齡者日常生活自理能力是非常重要的議題，強調科技是賦能工具，應幫助長輩與數位共融，善用科技輔具自主生活與行動。

台壽總經理莊中慶表示，台灣人壽鼓勵保戶自主健康，獨創手遊型健康管理TeamWalk App，讓運動輕鬆融入生活，更推出「健康樂活管家」一站式服務平台，以「保險＋健康養老」新模式，提供國人全階段健康友善服務，未來將推出養生村，為樂齡族打造健康生態圈。

