社會光明面報導獎 聯合報關注埃及斑蚊北漂奪特優

第廿九屆社會光明面新聞報導獎昨天頒獎，聯合報以關注埃及斑蚊北漂的公衛議題，以及改善高齡化社會下的公廁品質報導，勇奪平面媒體類首獎特優及佳作兩大獎。主辦單位台北市新聞記者公會理事長妙熙表示，媒體不只是訊息的傳遞者，更是社會價值的重要塑造者，「光明面報導獎讓我們看見世界可以變得更好」。

今年報導獎評審委員會主委黃肇松說，今年共收到二六五件作品，是歷年參賽作品最多的一年，對所報導的社會問題提出務實可行的建議，可謂媒體「內容為王」的大豐收。學生組作品是第二次徵集，數量也增加不少，看到新一代新聞人才的培育在望。

今年平面類獎項有十六家、七十二件作品，聯合報記者鄭朝陽等人以「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」作品榮獲首獎特優，獨家揭露登革熱關鍵病媒埃及斑蚊跨越北回歸線這條「溫度防線」的危機，見證氣候變遷下疫病風險。獲佳作的是「扭轉高齡化社會下的公廁文化」報導，關注老化社會的公廁設計與服務品質應及早因應。

聯合報社長游美月表示，身為媒體人一直相信新聞不僅要探索黑暗，也該傳播光明；聯合報一直秉持兩個工作使命，一是「監督有權力的人」，不希望有權力的人掩蓋真相；二是「關懷有需要的人」，不要讓弱勢聲音被淹沒。這是媒體很重要的價值，正好能詮釋光明面報導獎的意義。