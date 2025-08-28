快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵凌晨0時開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

《如果能夠，再唱一首老情歌》8月30日台中開唱

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2025 NTT劇院展開《如果能夠，再唱一首老情歌2.0》8月30日在台中國家歌劇院開唱。記者宋健生/攝影
2025 NTT劇院展開《如果能夠，再唱一首老情歌2.0》8月30日在台中國家歌劇院開唱。記者宋健生/攝影

台中國家歌劇院再度推出2025 NTT劇院展開《如果能夠，再唱一首老情歌2.0》，延續去年熱潮，今年強化歌隊陣容，邀請金鐘歌王楊烈、金鐘視后高慧君外，台中場特別邀請「台灣美聲金獎天后」許景淳加入陣容，為演唱會注入更飽滿動人的共唱能量。

30日於台中歌劇院首演後，依序巡演基隆、屏東及台南，4場票券共5,000張，一開放索取即秒殺。

邁入第二年的「NTT劇院展開」計畫，與長期支持公益演出的跨國企業合作，結合瘋戲樂工作室，期待未曾走進表演廳的長輩們能進場聆賞，實踐場館「藝術擴散」的影響力、回饋社會。此外，今年再度與中山醫學大學附設醫院的失智症共同照護中心合作，邀請失智症患者與其照顧者，一同感受老情歌帶來的感動與美好。

歌劇院藝術總監邱瑗致詞感謝跨國企業支持，讓歌劇院在永續、共融、文化近用方面交出好成績。其次謝謝創作團隊，把大家覺得老的東西，以新的形象出發，讓長輩和年輕人都喜歡，一起進劇場欣賞，沒有隔閡。

邱瑗也感謝很多素人歌手，從觀眾席踏上舞台，表現出乎意外吸睛，相信在音樂總監和導演的調教下，一定會令人刮目相看。

《如果能夠，再唱一首老情歌》劇名，取自金鐘歌王楊烈的經典老歌〈如果能夠〉，今年特邀金鐘視后高慧君加入演出陣容，與楊烈激盪出全新火花。

全劇敘述兩位擅長分享長輩情書的年輕直播主Ctwo跟辣子，某日收到一卷錄音帶，按下播放鍵後，竟陰錯陽差穿越到90年代的歌唱綜藝節目《金嗓情歌夜》錄影現場，帶領觀眾走進時光隧道，重溫〈跳舞時代〉、〈舊情綿綿〉、〈阿美！阿美！〉、〈再會啦！心愛的無緣的人〉等膾炙人口的時代金曲。

今天的發表會上，4位歌手和歌隊群分別以日語、台語演唱〈墓仔埔也敢去〉，熱力十足；臺中場的素人歌手陳怡均也獻唱〈望月想愛人〉，技驚四座，現場觀眾紛紛隨音樂舞動起來。

這次特別嘉賓包括：台中場「臺灣美聲金獎天后」許景淳；9月13日基隆場，以及9月20日的屏東場，邀請「阿美族R&B小王子」盧學叡；9月27日台南場則是發行了28張專輯的「金嗓歌后」葉璦菱，分別代表不同世代唱出愛戀心聲。此外，2.0版特別舉辦素人歌手甄選，讓愛歌唱、有舞台夢想的民間高手也能享受站上專業舞台的榮耀時刻，是今年一大特色。

金鐘 失智症 台中歌劇院

延伸閱讀

「三金天王」盧廣仲唱出深夜情緒！新歌奪榜首、演唱會全場完售秒光

F.I.R.爆復出！陳建寧、詹雯婷和解 阿沁揭驚人真相

莎拉布萊曼在台確診COVID！「日落大道」緊急換角

許景淳當阿嬤了！不退休揭驚人護嗓絕技

相關新聞

21:22地牛翻身！東部海域規模4.3「極淺層地震」 最大震度3級

又有地震，根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時22分台灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，震央在花蓮縣政府東北方3...

暑假為M痘流行高峰...疾管署公布新增3本土病例 都是這原因染病

暑假期間為M痘疫情流行高峰，衛福部疾管署最新公布，8月新增3例M痘確定本土病例，為20至40多歲男性，分別為北部1例及中...

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

「拔管計畫」不如預期 去年僅248人擺脫鼻胃管

據統計，在九萬九六○○名住宿機構住民中，三萬七二○○人留置鼻胃管，比率達三成，全國近四十萬名患者過「象鼻人生」，常不願外...

聯合報奪社會光明面報導獎特優 游美月：監督與關懷是媒體重要價值

第廿九屆社會光明面新聞報導獎今天頒獎，聯合報以關注埃及斑蚊北漂的公衛議題，及改善高齡化社會下的公廁品質報導，勇奪平面媒體...

青銀百人夏日共遊 助弱勢長輩逛大賣場購物圓夢

台灣邁向超高齡社會的此刻，許多長者正面對著孤獨、生活困境的雙重挑戰。中華民國老人福利關懷協會發現對許多獨居、清貧或行動不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。