《如果能夠，再唱一首老情歌》8月30日台中開唱

台中國家歌劇院再度推出2025 NTT劇院展開《如果能夠，再唱一首老情歌2.0》，延續去年熱潮，今年強化歌隊陣容，邀請金鐘歌王楊烈、金鐘視后高慧君外，台中場特別邀請「台灣美聲金獎天后」許景淳加入陣容，為演唱會注入更飽滿動人的共唱能量。

30日於台中歌劇院首演後，依序巡演基隆、屏東及台南，4場票券共5,000張，一開放索取即秒殺。

邁入第二年的「NTT劇院展開」計畫，與長期支持公益演出的跨國企業合作，結合瘋戲樂工作室，期待未曾走進表演廳的長輩們能進場聆賞，實踐場館「藝術擴散」的影響力、回饋社會。此外，今年再度與中山醫學大學附設醫院的失智症共同照護中心合作，邀請失智症患者與其照顧者，一同感受老情歌帶來的感動與美好。

歌劇院藝術總監邱瑗致詞感謝跨國企業支持，讓歌劇院在永續、共融、文化近用方面交出好成績。其次謝謝創作團隊，把大家覺得老的東西，以新的形象出發，讓長輩和年輕人都喜歡，一起進劇場欣賞，沒有隔閡。

邱瑗也感謝很多素人歌手，從觀眾席踏上舞台，表現出乎意外吸睛，相信在音樂總監和導演的調教下，一定會令人刮目相看。

《如果能夠，再唱一首老情歌》劇名，取自金鐘歌王楊烈的經典老歌〈如果能夠〉，今年特邀金鐘視后高慧君加入演出陣容，與楊烈激盪出全新火花。

全劇敘述兩位擅長分享長輩情書的年輕直播主Ctwo跟辣子，某日收到一卷錄音帶，按下播放鍵後，竟陰錯陽差穿越到90年代的歌唱綜藝節目《金嗓情歌夜》錄影現場，帶領觀眾走進時光隧道，重溫〈跳舞時代〉、〈舊情綿綿〉、〈阿美！阿美！〉、〈再會啦！心愛的無緣的人〉等膾炙人口的時代金曲。

今天的發表會上，4位歌手和歌隊群分別以日語、台語演唱〈墓仔埔也敢去〉，熱力十足；臺中場的素人歌手陳怡均也獻唱〈望月想愛人〉，技驚四座，現場觀眾紛紛隨音樂舞動起來。

這次特別嘉賓包括：台中場「臺灣美聲金獎天后」許景淳；9月13日基隆場，以及9月20日的屏東場，邀請「阿美族R&B小王子」盧學叡；9月27日台南場則是發行了28張專輯的「金嗓歌后」葉璦菱，分別代表不同世代唱出愛戀心聲。此外，2.0版特別舉辦素人歌手甄選，讓愛歌唱、有舞台夢想的民間高手也能享受站上專業舞台的榮耀時刻，是今年一大特色。