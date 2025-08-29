恆春立燈篙 台南孤棚祭「豬仔」助陣

中元節將至，恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動與台南安平靈濟殿孤棚祭周日同步登場，恆春昨天立燈篙為活動揭幕，9月6日壓軸豎孤棚，17支隊伍將攀棚競技，爭奪冠軍旗。安平孤棚祭則為無形文化資產，今年推「豬仔會」撲滿，希望平安納財。

恆春豎孤棚觀光文化活動昨天「立燈篙」，恆春鎮長尤史經率員迎請福德宮土地公到場坐鎮，在眾人圍觀下，吊車將長26公尺的燈篙緩緩立在孤棚中央，象徵活動啟動。今年的燈篙在高雄那瑪夏山區找到，恆春文史工作者張順興說，燈篙主要引導「好兄弟」來享用祭品，要豎立在孤棚最高處，讓好兄弟一眼就看得到。

今年正逢恆春建城150周年，恆春豎孤棚系列活動首日由街頭藝人表演開跑，9月3日請神；9月5日辦普渡法會及踩街活動；9月6日豎孤棚。

台南市安平港仔社靈濟殿「孤棚祭」已傳承百年，是特有普渡儀式，2016年登錄為台南市無形文化資產。每年農曆7月9日，靈濟殿都會辦綁篙餞DIY體驗活動，今年活動亮點，除培訓國中生解說員，還有「豬仔會」撲滿。

靈濟殿主委何志章說，「豬仔會」除有精美的孤棚祭圖騰與戴文鋒教授主講孤棚祭的影片QR Code外，還加上中英文版字幕，讓外國朋友更方便了解孤棚祭文化。