暑假為M痘流行高峰...疾管署公布新增3本土病例 都是這原因染病

暑假期間為M痘疫情流行高峰，衛福部疾管署最新公布，8月新增3例M痘確定本土病例，為20至40多歲男性，分別為北部1例及中部2例，皆因不安全性行為所致，造成身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，經疫調發現皆為散發病例，呼籲具風險行為者儘速完成2劑M痘疫苗接種。

國際M痘疫情持續蔓延，世界衛生組織（WHO）於8月20日宣告將M痘疫情的「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」狀態再延長1年，並建議各國要持續落實監測通報、強化相關防治科學研究、加強社區合作與投入防疫資源。

疾管署發言人曾淑慧說，國內近三年同期M痘病例數，已逐年降低，從318例、55例降到31例，但暑假期間是M痘疫情流行高峰，今年6月有7例、7月11例，8月迄今3例，皆為散發個案，沒有群聚事件。

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，至今年8月27日累計確診483例病例，為451例本土及32例境外移入，其中今年累積27例本土及4例境外移入病例，分別是中國2例、香港及泰國各1例，社區疫情傳播風險仍持續。

另全球M痘疫情持續，自今年初截至7月31日已累計逾3萬4千例病例，138例死亡，病例主要發生在非洲及美洲。亞洲包括中國、紐西蘭、新加坡、澳大利亞、香港等持續報告零星疫情，其中，中國7月報告135例病例。

疾管署表示，接種疫苗為預防M痘感染最有效的方式，然而接種第1劑M痘疫苗14天後，疾病保護力僅約4成至8成，而完成接種2劑疫苗保護力則可高達9成。疾管署統計，截至8月24日已有10萬1515人接種1劑M痘疫苗，其中7萬189人完成2劑疫苗接種，顯示仍有3萬1326人、占31%，待接種第2劑疫苗。

暑假活動及旅遊旺季，仍處國內M痘流行高峰期，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾儘速完整接種，包括：近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。目前全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務。另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。