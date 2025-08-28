快訊

輝達價位嚇人？彭博指這2檔「穩賺不賠」才危險 股價恐下殺3成

公寓樓頂板崩塌宛如被砲彈擊中 屋主：如果晚3分鐘去廚房就再見了

地牛又翻身！21:22東部海域規模4.3「極淺層地震」 最大震度3級

北市府：長照替代率達85% 籲衛福部收回指責

中央社／ 台北28日電

台北市衛生局今天表示，對於衛福部次長呂建德評論「北市長照布建敬陪末座」，事實是相關指標未將台北市的多元方案納入計算，實際照顧替代率113年底達85%，呼籲收回指責。

台北市政府衛生局透過新聞稿指出，台北市做的項目超過衛福部計算長照服務涵蓋率的範圍，其指標僅列計「使用長照2.0服務人數」、「住宿式機構服務人數」等項目。

衛生局進一步說，但是台北市的社會福利資源布建多元，長照2.0服務以外，還有多元替代方案可供選擇，依據實際長照服務使用狀況計算，才能反映實情，切勿抹煞基層工作者的努力。

衛生局指出，台北市也推廣加強長者健康管理和照護服務、推廣健康促進活動，體現在台北市65歲以上人口長照需求比率（失能率）為12.4%，低於全國的13.3%。

衛生局表示，台北市長照成果受國際肯定，8月榮獲Gensler 2025年全球最想長居城市第一名的其中一項原因，正是「這座城市越來越適合養老」。

衛生局補充，台北市提供市民長照專業服務及北市自辦服務包含社區復健計畫、社區據點、家庭照顧者服務、身障機構服務等項目。同時透過市有資產供需整合服務機制，將持續規劃、布建長照住宿型機構。

衛福部次長呂建德在行政院會會後記者會提到，多拿補助的縣市應該要把錢花在刀口上，像是蔣萬安要將重陽敬老禮金從1500元增加至3000元，但是台北市長照布建僅有58.6%，在全台敬陪末座。

長照 衛生局

延伸閱讀

衛福部次長批長照布建「敬陪末座」 北市衛生局舉一數據反駁

衛福部點名北市府兒虐稽查3年才補助一次 北市怒斥「造謠」應道歉

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

影／蔣萬安槓中央…憂一般補助款重綠輕藍 衛福部嗆：肉桶立法得便宜賣乖

相關新聞

21:22地牛翻身！東部海域規模4.3「極淺層地震」 最大震度3級

又有地震，根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時22分台灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，震央在花蓮縣政府東北方3...

暑假為M痘流行高峰...疾管署公布新增3本土病例 都是這原因染病

暑假期間為M痘疫情流行高峰，衛福部疾管署最新公布，8月新增3例M痘確定本土病例，為20至40多歲男性，分別為北部1例及中...

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

聯合報奪社會光明面報導獎特優 游美月：監督與關懷是媒體重要價值

第廿九屆社會光明面新聞報導獎今天頒獎，聯合報以關注埃及斑蚊北漂的公衛議題，及改善高齡化社會下的公廁品質報導，勇奪平面媒體...

青銀百人夏日共遊 助弱勢長輩逛大賣場購物圓夢

台灣邁向超高齡社會的此刻，許多長者正面對著孤獨、生活困境的雙重挑戰。中華民國老人福利關懷協會發現對許多獨居、清貧或行動不...

非聽不可

抗癌飲食與外食挑選原則

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。