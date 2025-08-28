北市府：長照替代率達85% 籲衛福部收回指責

台北市衛生局今天表示，對於衛福部次長呂建德評論「北市長照布建敬陪末座」，事實是相關指標未將台北市的多元方案納入計算，實際照顧替代率113年底達85%，呼籲收回指責。

台北市政府衛生局透過新聞稿指出，台北市做的項目超過衛福部計算長照服務涵蓋率的範圍，其指標僅列計「使用長照2.0服務人數」、「住宿式機構服務人數」等項目。

衛生局進一步說，但是台北市的社會福利資源布建多元，長照2.0服務以外，還有多元替代方案可供選擇，依據實際長照服務使用狀況計算，才能反映實情，切勿抹煞基層工作者的努力。

衛生局指出，台北市也推廣加強長者健康管理和照護服務、推廣健康促進活動，體現在台北市65歲以上人口長照需求比率（失能率）為12.4%，低於全國的13.3%。

衛生局表示，台北市長照成果受國際肯定，8月榮獲Gensler 2025年全球最想長居城市第一名的其中一項原因，正是「這座城市越來越適合養老」。

衛生局補充，台北市提供市民長照專業服務及北市自辦服務包含社區復健計畫、社區據點、家庭照顧者服務、身障機構服務等項目。同時透過市有資產供需整合服務機制，將持續規劃、布建長照住宿型機構。

衛福部次長呂建德在行政院會會後記者會提到，多拿補助的縣市應該要把錢花在刀口上，像是蔣萬安要將重陽敬老禮金從1500元增加至3000元，但是台北市長照布建僅有58.6%，在全台敬陪末座。