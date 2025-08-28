快訊

聯合報奪社會光明面報導獎特優 游美月：監督與關懷是媒體重要價值

聯合報／ 記者林媛玲／台北即時報導
第廿九屆社會光明面新聞報導獎昨天頒獎，聯合報勇奪平面媒體類首獎特優及佳作兩大獎，得獎團隊由洪子凱（左起）、黃羿馨、鄭朝陽、林媛玲、林佳彣等人代表領獎。記者李承穎／攝影
第廿九屆社會光明面新聞報導獎昨天頒獎，聯合報勇奪平面媒體類首獎特優及佳作兩大獎，得獎團隊由洪子凱（左起）、黃羿馨、鄭朝陽、林媛玲、林佳彣等人代表領獎。記者李承穎／攝影

第廿九屆社會光明面新聞報導獎今天頒獎，聯合報以關注埃及斑蚊北漂的公衛議題，及改善高齡化社會下的公廁品質報導，勇奪平面媒體類首獎特優及佳作兩大獎。主辦單位台北市新聞記者公會理事長妙熙表示，媒體不只是訊息的傳遞者，更是社會價值的重要塑造者，「光明面報導獎讓我們看見世界可以變得更好」。

今年報導獎評審委員會主委黃肇松說，今年共收到二六五件作品，是歷年參賽作品最多的一年，對所報導的社會問題提出務實可行的建議，可謂媒體「內容為王」的大豐收。學生組作品是第二次徵集，數量也增加不少，看到新一代新聞人才的培育在望。

今年平面類獎項有十六家、七十二件作品，聯合報記者鄭朝陽、蔡維斌、陳雅玲、林媛玲、李青縈、江婉儀、吳淑玲及郭韋綺等人以「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」作品榮獲首獎特優，獨家揭露登革熱關鍵病媒埃及斑蚊跨越北回歸線這條「溫度防線」的危機，見證氣候變遷下的疫病風險。

聯合報另一作品「扭轉高齡化社會下的公廁文化」由記者鄭朝陽、翁唯真、林媛玲、黃寅、施鴻基、洪敬浤、林佳彣、洪子凱、黃羿馨、黃仲明、陳雅玲、劉明岩、趙容萱、簡慧珍等採訪團隊透過實地勘查，倡議提高公廁坐式廁間比例，期盼翻轉公廁文化，也拿下平面媒體類的佳作。

妙熙致詞表示，星雲法師曾說，這是一半一半的世界，好的一半、壞的一半，光明的一半、黑暗的一半；光明面報導獎的作品從黑暗中也能看到光明，站在事實之上，媒體可用引領人心向上的力量，使美善的價值獲得關注，讓公眾相信光明比黑暗更有力量。

佛光山文化院院長依空法師頒獎時，引用已故星雲大師今年的春聯「向前有路、光明在望」，勉勵藉由媒體的力量，努力從混亂中尋求安定，把光明散播在台灣每個角落。

聯合報社長游美月頒獎致詞時表示，身為媒體人一直相信新聞不僅要探索黑暗，也該傳播光明；聯合報一直秉持兩個工作使命，一是「監督有權力的人」，不希望有權力的人掩蓋真相；二是「關懷有需要的人」，不要讓弱勢的聲音被淹沒。這是媒體很重要的價值，正好能詮釋光明面報導獎的意義。

第廿九屆社會光明面新聞報導獎今天頒獎，評審委員及顧問群齊聚一堂肯定報導獎即將邁入第30年。記者林媛玲／攝影
公廁 埃及斑蚊 星雲法師

