青銀百人夏日共遊 助弱勢長輩逛大賣場購物圓夢
台灣邁向超高齡社會的此刻，許多長者正面對著孤獨、生活困境的雙重挑戰。中華民國老人福利關懷協會發現對許多獨居、清貧或行動不便的長輩而言，「逛賣場」這個看似平凡的日常，竟成了奢求的夢想。協會為幫長輩們圓夢，三年前開始「陪長輩逛賣場行動」，今舉辦北區年度第二場行動，帶領60位雙北長輩前往家樂福內湖店，上百人歡喜購物，青銀共遊同享溫馨時光。
「已經許久沒有好好逛過賣場了」莊大姐得知能參與活動時，雙手微微顫抖。她獨自撫養三個孩子長大，還要照顧長期臥病的先生，即使生活艱難，仍堅持將孫子帶在身邊。今年年初確診癌症後，化療的虛弱讓她連行走都困難。莊大姐感動地說，協會不僅提供每月營養品，還特地安排專車和志工陪伴，讓她能夠走出家門，自己挑選需要的東西。
83歲的戴奶奶則是協會服務多年的拾荒長者，協會每月探視送上物資包，也為她修復推車及家中座椅，戴奶奶多年沒有機會踏入賣場，開心地向志工細數著想買的物品，從日常用品到喜歡的零食，臉上洋溢著久違笑容，她說「好像回到年輕時候逛市場的感覺！」
老人福利關懷協會說，康橋國際學校童軍團近50名學生志工、家長專程前來陪伴弱勢長輩，學生們兩兩一組早上就來到賣場準備，熟悉各種生活物品所在位置跟標示，了解如何記錄跟統計金額，還貼心準備遊戲，要讓阿公阿嬤們在等待時也不無聊。
佳格公司、匯豐銀行及和運租車、日心健身房等40多名企業志工也熱情響應，協會特別安排一對一志工陪伴， 從專車接送到購物協助，幫長輩挑選生活所需，耐心陪伴，讓長輩們安心又自在地享受購物的樂趣，賣場內處處都可看到志工們細心攙扶長輩，聆聽需求，展現青銀共融、跨世代美好交流的溫馨畫面。
中華民國老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，協會發現許多長輩因行動不便、經濟困難或缺乏陪伴，已經數年沒有外出購物。這個活動不只是採買物資，更結合了生活的思考規畫、人際溝通互動、行走訓練等，更重要的是讓長輩重拾生活的自主權與尊嚴，「陪阿公阿嬤逛賣場GO購趣」活動至今幫助全台逾500位長輩實現外出購物的心願，協會計畫將服務擴展至更多縣市，讓溫暖傳遞到每個角落。
