丹麥學者：AI醫療藏隱私憂慮 促建道德原則

國合會在友邦力推智慧醫療，丹麥哥本哈根大學學者今天於論壇提醒，人工智慧等新興科技在醫療的運用已造成隱私疑慮，在智慧醫療時代，必須確保病患隱私的保護，遵循事先取得當事人許可等道德原則。

國合會下午舉辦「2025 年第二屆國際開發援助現場論壇」，由國合會副秘書長謝佩芬主持，丹麥哥本哈根大學生醫創新法律高等研究中心（CeBIL）副教授克瑞里斯（Marcelo Corrales Compagnucci） 以「建構具倫理與可信賴之人工智慧：邁向智慧醫療的未來」為題發表演說。

克瑞里斯表示，各國公共衛生機構運用人工智慧（AI）以及裝置以提升醫療服務，但以上舉措以及月經追蹤app等軟體的使用已經造成使用者或病患的隱私疑慮。

克瑞里斯以英國2015年的個案為例表示，當時Google旗下的DeepMind經由英國Royal Free國家健康服務基金信託，獲得160萬筆病歷資料，引起大眾擔憂私人健康數據被科技公司所濫用。

克瑞里斯強調，問題在於當事人許可（consent）以及數據的使用方式，許多數據被使用前並未獲得許可，「其中的教訓是AI在醫療的運用必須建立在透明度以及對自主性的尊重」。

克瑞里斯進一步指出，病歷資料為AI運用前，當事人應有權先收到通知，而系統必須確保適法基礎，包括許可等其他舉措，不應將病歷資料在數據庫被再次利用視為理所當然。

克瑞里斯最後引用歐盟議會發布的「可信賴人工智慧倫理準則」，要求人工智慧運用的出發點以及監督、技術穩健性和安全性、穩私性和數據治理、透明度和問責等法律和倫理原則。

謝佩芬則於開幕致詞表示，智慧醫療是外交部長林佳龍推動的「榮邦計畫」下八大旗艦計畫重要一環，希望能從傳統援助升級成共創共構，而國合會也在巴拉圭、索馬利蘭建立醫療資訊管理系統（HealthInformation System），期盼結合公私部門拓展智慧醫療的國際合作空間。