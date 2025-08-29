元氣最愛問／北市聯醫首創「社會處方箋」 帶失智者治癒身心

近期多位國內外名人罹患失智症的新聞引發關注。台北市立聯合醫院副總院長林陳立在「元氣最愛問」節目中指出，失智症不只是醫療議題，更牽涉到家庭、經濟和整體社會的照顧壓力，因此，北市聯醫首創全國之先提供「社會處方箋」，強化失智者的社會連結，更入選世界衛生組織（WHO）的「全球社會處方箋發展概況」手冊，代表台灣在人本照護上的努力被國際認可。

超高齡社會 北市4萬人失智

2025年台灣正式進入超高齡社會，代表每5人就有1人是高齡者，林陳立表示，在65歲以上的人口中，大約有8%至9%的比率屬於失智症患者，台北市推估有4萬名失智者。

為減輕失智人口帶來的照護壓力，林陳立強調，關鍵在於延緩失智症發病，若每位患者延緩5年發病，就能減少50%的失智人口。研究顯示，社交活動可降低失智風險，因此，台北市立聯合醫院借鏡英國經驗，在2019年開始推行「社會處方箋」，首創全國之先將其納入醫囑。

對失智者來說，透過處方箋的鼓勵走出家門，與人互動、社會連結，可提升自信心與心情，可能幫助恢復記憶力、語言表達能力、生活技能和認知等。對照顧者而言，可發現失智者仍具有能力，透過活動刺激分享過往回憶，看到有正面回饋而感到安心。

非藥物處方箋 鼓勵社會參與

林陳立以規畫半年之久的「植物園處方箋」為例，台北市立聯合醫院與台北植物園合作，將醫療處方概念與植物園融合，在園區內規畫出11條散步路線，以及20個適合靜坐及伸展的定點。經醫師評估後，開立單人或雙人版的「處方箋」，提供給失智者和同行親友，並附上活動流程、益處及叮嚀，回診後再由醫師評估執行情況及效益。

「有長輩平時不太講話，但在音樂處方箋的現場，會跟著拍手、主動微笑，那一刻他不只是聽到音樂，更是重新打開了通往人際互動的大門，這就是社會處方箋最動人的地方。」林陳立感動的說。

「社會處方箋」合作的單位，包含文化、文學、戲劇、舞蹈等10類型場館與服務，累積舉辦超過300場活動，服務超過6000人次。非藥物的處方箋模式也成為全台唯一入選WHO的「全球社會處方箋發展概況」手冊中。

9月失智月 玩遊戲體驗失智

此外，台北市立聯合醫院還成立「守護記憶 友善社區」的網站，整合記憶友善地圖、長照資源查詢、照護小學堂、醫病共享決策等工具，讓失智者和家人能快速獲得全面的資訊。

每年9月為國際失智症月，北市聯醫也與全球同步響應，今年活動以「記憶Reset島嶼任務：勇闖回憶島」為主題，9月5日到7日於大安森林公園捷運站的陽光大廳展出3天。活動設有結合科技與感官體驗的闖關遊戲，包括VR進行沉浸式體驗、模擬失智者感官變化的互動空間，以及趣味認識地中海飲食，邀請民眾開心參與、輕鬆學習。

展覽資訊 https://dementiafc.tpech.gov.tw/Nursing/EventDetail/25082010580198068

元氣最愛問 https://youtu.be/t1PFJg4gzso