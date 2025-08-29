52歲工程師騎機車屁股腫痛 竟是直腸癌第3期

52歲邱先生是一名資訊工程師，長期日夜顛倒、飲食不正常且有抽菸習慣，多年前騎機車時感覺屁股腫痛但不以為意，後因副睪丸炎及肛門瘻管就醫開刀，竟發現確診惡性直腸腫瘤第3期。

新光醫院腫瘤治療科主任季匡華表示，邱先生經2線化療，腫瘤仍復發，因此不建議使用免疫治療，醫療團隊以局部免疫藥物注射，結合局部熱療及放療的3合1療法，形成「原位疫苗效應」，讓他的腫瘤縮小三分之二。

季匡華指出，邱先生在外院確診直腸癌第3期，且被告知無法手術切除腫瘤，經化療、放療及標靶治療後，身體仍感不適，腫瘤也未消融，經引介至新光醫院接受熱治療後，病情一度穩定，後續經影像學檢測，發現腫瘤惡化，且使用2線治療表現不佳，加上已經過多次放射線治療，不適合再用高劑量放射治療。

針對邱先生的狀況，季匡華採用「創新協同聯合療法」，醫療團隊先使用組織內熱治療，以低功率細針插入病人腫瘤患部，以低功率加熱至42度，同時搭配免疫抑制劑局部注射，以及新型立體定位放療系統做局部放療。熱療、免疫治療及放療都只需要局部劑量，可以避免對病人造成多餘傷害，免疫藥物只需使用一般劑量的5%，為病人減輕經濟負擔。

邱先生表示，確診惡性腫瘤時，他就像洩了氣的氣球，腦袋一片空白，心情很不樂觀，後來經友人介紹至新光醫院熱治療，過程中他就像睡覺一樣，每次治療1小時，只要躺在機器上休息即可，且治療後不像接受化療時皮膚會有嚴重撕裂般疼痛，必須擦藥減輕疼痛。在執行9次熱治療、3次合併治療後，經影像學檢查，發現腫瘤消融三分之二，走出醫院時心情負擔下降許多。

季匡華說，熱療、免疫治療及放療都不是新技術，但透過3者結合的局部治療方式，熱治療加倍放療效果，綜合免疫藥物使用，激發人體免疫細胞活化，辨識出腫瘤抗原，並召喚更多免疫細胞攻擊腫瘤，引發全身性免疫，產生腫瘤治療效果，此治療方式花費是一般癌症新藥的十分之一，不用花大錢就有好效果，未來除可擴及早期大腸癌病人，也可在乳癌、頭頸癌等癌別應用。