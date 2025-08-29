健康你我他／翩翩蝴蝶有進步 社會連結再加強

比較3年來做的退休力測驗，今年我回到前年的「翩翩蝴蝶」。3年總分都不超過60分，但「自在獨立」、「活躍好學」都是滿分，「健康」是每年多1分，「社會連結」則分別是50、70、50分，回到需再伸出觸角的狀態。

去年社會連結會異軍突起，猜測可能跟積極投入宗教社團活動有關。然而，近1年來公務繁忙，常婉謝邀約，跑道場的次數少了，可能因此連結不夠。其實，雖然無法參與實地活動，但我透過YT及閱讀書籍，無形連結一直沒斷，加上雙親年邁，需要顧頭看尾的事多了，周休時間若非必要活動，我會盡量留在家裡。

年逾50，漸體會不必刻意維繫淡去的友誼，如果話不投機，貌合神離，又何必勉強無意義的泛泛之交。時日久矣，去蕪存菁，雖然朋友愈來愈少，但留下來的都是擁有堅定情誼的好友，也因為謹慎擇友，寧缺勿濫，即便孤獨常伴，卻樂在其中。

人生持續推進，雖然今年的社會連結分數低了些，但並不表示未來都如此。人生不斷在變動，慶幸獨立與學習連續滿分給力。在滾動的日子縫隙中，隨時都有可能發出微光。健康分數以緩速進步，目前透過中醫調理體質，搭配健康操，增強心理素質，有望明年突破60分。