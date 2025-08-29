聽新聞
9月徵文主題 健腦新生活

聯合報／ 本報訊

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是否已開始進行健腦活動呢？歡迎來信分享自己平時維持腦力的方法，包括飲食、運動、閱讀、園藝、遊戲等。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，9月15日截稿。稿件請寄：health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用，恕不退稿，採用文章及照片同時選登健康版及聯合新聞網（udn.com），收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

元氣最愛問／北市聯醫首創「社會處方箋」 帶失智者治癒身心

近期多位國內外名人罹患失智症的新聞引發關注。台北市立聯合醫院副總院長林陳立在「元氣最愛問」節目中指出，失智症不只是醫療議...

