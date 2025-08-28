重獲新生！球迷熱血應援 中信兄弟盼鼓舞台大病友對生命的熱情

中信兄弟今晚在大巨蛋迎戰樂天桃猿，面對首局落後三分的劣勢，中信兄弟在第二局就展現毅力，一口氣打下五分逆轉戰局。場邊看台上則有台大醫院重獲新生的病友走進球場，與家人和醫療團隊一起吶喊應援，同時也希望中信兄弟球員持續進化的力量，與目標拿下二連霸的態度能鼓舞病友對生命的熱情。

台大醫院器官勸募暨移植中心邀請嚴重心臟衰竭並裝有居家心室輔助器及已接受心臟移植後之病人與其家屬，以及醫療團隊到現場感受精采的球賽。

台大醫院發言人陳彥元、台大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任、台大醫院品質管理中心虞希禹主任、台大醫院兒童醫院李旺祚院長、台大醫院癌醫分院徐志宏副院長、台大醫院雲林分院王植賢副院長、台大醫院心臟血管外科黃書健主任，以及多位長期照護移植病童的護理人員也都到場一同為中信兄弟應援。

中信育樂陳國恩董事長表示，對於曾面臨生死關頭的病友來說，接受心臟移植與心室輔助器是重獲新生，但也需要社會持續的關心與鼓勵。中信兄弟去年奪下隊史第十冠，而今年持續進化，透過不斷的訓練，邁向更快、更強、更卓越的境界，力拚二連霸，希望球員的拚勁與團結精神能鼓勵病友勇於面對人生的挑戰。

陳國恩董事長指出，中國信託長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，更為全台第一家擁有棒球、籃球及電競職業隊伍的企業，力挺台灣體育發展。此次活動除了讓病友與家屬放鬆心情，也要慰勞辛苦的醫護同仁，希望大家都能從球賽中獲得滿滿的正能量。