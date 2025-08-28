快訊

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

重獲新生！球迷熱血應援 中信兄弟盼鼓舞台大病友對生命的熱情

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
臺大醫院病友開心替中信兄弟應援。 圖／中信育樂提供
臺大醫院病友開心替中信兄弟應援。 圖／中信育樂提供

中信兄弟今晚在大巨蛋迎戰樂天桃猿，面對首局落後三分的劣勢，中信兄弟在第二局就展現毅力，一口氣打下五分逆轉戰局。場邊看台上則有台大醫院重獲新生的病友走進球場，與家人和醫療團隊一起吶喊應援，同時也希望中信兄弟球員持續進化的力量，與目標拿下二連霸的態度能鼓舞病友對生命的熱情。

台大醫院器官勸募暨移植中心邀請嚴重心臟衰竭並裝有居家心室輔助器及已接受心臟移植後之病人與其家屬，以及醫療團隊到現場感受精采的球賽。

台大醫院發言人陳彥元、台大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任、台大醫院品質管理中心虞希禹主任、台大醫院兒童醫院李旺祚院長、台大醫院癌醫分院徐志宏副院長、台大醫院雲林分院王植賢副院長、台大醫院心臟血管外科黃書健主任，以及多位長期照護移植病童的護理人員也都到場一同為中信兄弟應援。

中信育樂陳國恩董事長表示，對於曾面臨生死關頭的病友來說，接受心臟移植與心室輔助器是重獲新生，但也需要社會持續的關心與鼓勵。中信兄弟去年奪下隊史第十冠，而今年持續進化，透過不斷的訓練，邁向更快、更強、更卓越的境界，力拚二連霸，希望球員的拚勁與團結精神能鼓勵病友勇於面對人生的挑戰。

陳國恩董事長指出，中國信託長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，更為全台第一家擁有棒球、籃球及電競職業隊伍的企業，力挺台灣體育發展。此次活動除了讓病友與家屬放鬆心情，也要慰勞辛苦的醫護同仁，希望大家都能從球賽中獲得滿滿的正能量。

中信育樂董事長陳國恩（圖中橘衣）、臺大醫院發言人陳彥元（前排左5）、臺大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任（前排右3）、臺大醫院品質管理中心虞希禹主任（前排右4）、臺大醫院兒童醫院李旺祚院長（前排左4）、臺大醫院癌醫分院徐志宏副院長（前排右5）、臺大醫院雲林分院王植賢副院長（前排左2）、臺大醫院心臟血管外科黃書健主任（前排左3）與病友、家屬及醫護同仁一同開心合照。 圖／中信育樂提供
中信育樂董事長陳國恩（圖中橘衣）、臺大醫院發言人陳彥元（前排左5）、臺大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任（前排右3）、臺大醫院品質管理中心虞希禹主任（前排右4）、臺大醫院兒童醫院李旺祚院長（前排左4）、臺大醫院癌醫分院徐志宏副院長（前排右5）、臺大醫院雲林分院王植賢副院長（前排左2）、臺大醫院心臟血管外科黃書健主任（前排左3）與病友、家屬及醫護同仁一同開心合照。 圖／中信育樂提供
中信育樂董事長陳國恩（後排左3）、臺大醫院發言人陳彥元（後排右2）、臺大醫院品質管理中心虞希禹主任（後排左1）、臺大醫院兒童醫院李旺祚院長（後排右3）、臺大醫院癌醫分院徐志宏副院長（後排左2）、臺大醫院雲林分院王植賢副院長（前排左1）一同合照。 圖／中信育樂提供
中信育樂董事長陳國恩（後排左3）、臺大醫院發言人陳彥元（後排右2）、臺大醫院品質管理中心虞希禹主任（後排左1）、臺大醫院兒童醫院李旺祚院長（後排右3）、臺大醫院癌醫分院徐志宏副院長（後排左2）、臺大醫院雲林分院王植賢副院長（前排左1）一同合照。 圖／中信育樂提供
中信育樂董事長陳國恩（後排圖中橘衣）、臺大醫院發言人陳彥元（後排圖中左1）、臺大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任（後排右2）、臺大醫院品質管理中心虞希禹主任（後排右3）、臺大醫院兒童醫院李旺祚院長（後排圖中左2）、臺大醫院癌醫分院徐志宏副院長（後排圖中右4）、臺大醫院雲林分院王植賢副院長（前排左4）、臺大醫院心臟血管外科黃書健主任（後排圖中左3）替醫護同仁加油打氣。 圖／中信育樂提供
中信育樂董事長陳國恩（後排圖中橘衣）、臺大醫院發言人陳彥元（後排圖中左1）、臺大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任（後排右2）、臺大醫院品質管理中心虞希禹主任（後排右3）、臺大醫院兒童醫院李旺祚院長（後排圖中左2）、臺大醫院癌醫分院徐志宏副院長（後排圖中右4）、臺大醫院雲林分院王植賢副院長（前排左4）、臺大醫院心臟血管外科黃書健主任（後排圖中左3）替醫護同仁加油打氣。 圖／中信育樂提供

