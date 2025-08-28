快訊

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫院心臟病友帶「人工心臟」看球 場邊設特殊儀器為患者「充電」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院發言人陳彥元指出，對曾在生死關頭掙扎的病人來說，能夠走進球場、與家人和醫療團隊一起加油，是勇敢迎接新生活的重要象徵。圖為病友及家屬在大巨蛋觀賽。記者林琮恩／攝影
台大醫院發言人陳彥元指出，對曾在生死關頭掙扎的病人來說，能夠走進球場、與家人和醫療團隊一起加油，是勇敢迎接新生活的重要象徵。圖為病友及家屬在大巨蛋觀賽。記者林琮恩／攝影

台大醫院1980年代開始投入心臟移植領域，1990年完成首例心臟移植手術。不過，國內大愛捐贈心臟來源有限，不少心臟疾病患者，需使用心室輔助器才能續命。台大醫院今天與中信育樂合作，邀曾在台大醫院接受心臟移植手術，或裝設心室輔助器病人至大巨蛋觀看球賽，在3樓觀賽區現場，還放有一台充電設備，以備不時之需，為患者「充電」。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥說，病人需要心臟移植時，往往病情緊急，通常很難立刻找到適合的大愛捐贈器官，且有時病情也不允許執行移植手術，此時便需要以人工心臟、機械式輔助器協助，這項技術現已納入健保給付，病人裝設後，可存活10、20年不成問題，目前國內存活最久裝設心室輔助器患者，即是台大醫院病人，至今存活超過10年。

陳益祥表示，需要心臟移植患者，有時其他器官也會出問題，以台灣現況來說，一位病人很難更換2個器官，否則恐遭質疑「別人還在等，為何你可以一人用掉兩個器官」，此時就需要使用心室輔助器，除讓病人存活下來，也能減少心臟疾病對其他器官損害，患者只要裝設輔助器，帶上電池，可在外活動12小時，洗澡、健身都不成問題。

台大醫院護理師曹傳怡說，台大醫院截至目前已完成730例心臟移植，裝設心室輔助器病人累計150例，且存活率與國際相同，裝設心室輔助器病人，長期帶著人工心臟生活，今天看球時，每個人身上都有一個「包包」，內容物就是輔助器的電池及控制器，院方鼓勵病友多走出家門，而裝設輔助器病人，也有人出院回家後，改變生活習慣積極調養，最終順利等到心臟移植機會。

台大醫院發言人陳彥元指出，對曾在生死關頭掙扎的病人來說，能夠走進球場、與家人和醫療團隊一起加油，是勇敢迎接新生活的重要象徵，本次「生命續行，人生新局」病友交流活動，邀請嚴重心臟衰竭、裝有居家心室輔助器，及已接受心臟移植後之病人的其家屬，以及醫療團隊共約60人參與，盼透過運動力量，串起病人對生命的熱情與渴望，促進心理健康與社會融合。

台大醫院今天與中信育樂合作，邀曾在台大醫院接受心臟移植手術，或裝設心室輔助器病人至大巨蛋觀看球賽，在3樓觀賽區現場，還放有一台充電設備，以備不時之需。記者林琮恩／攝影
台大醫院今天與中信育樂合作，邀曾在台大醫院接受心臟移植手術，或裝設心室輔助器病人至大巨蛋觀看球賽，在3樓觀賽區現場，還放有一台充電設備，以備不時之需。記者林琮恩／攝影
台大醫院「生命續行，人生新局」交流活動，邀請嚴重心臟衰竭、裝有居家心室輔助器，及已接受心臟移植後之病人的其家屬，以及醫療團隊共約60人參與，盼透過運動力量，串起病人對生命的熱情與渴望，促進心理健康與社會融合。記者林琮恩／攝影
台大醫院「生命續行，人生新局」交流活動，邀請嚴重心臟衰竭、裝有居家心室輔助器，及已接受心臟移植後之病人的其家屬，以及醫療團隊共約60人參與，盼透過運動力量，串起病人對生命的熱情與渴望，促進心理健康與社會融合。記者林琮恩／攝影

患者 器官 台大醫院

延伸閱讀

影／身體不適卻猛灌檸檬水 老農急性肺水腫血壓失控進加護病房

女律師父喘不過氣送醫 彰醫提醒高血壓是沉默殺手

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

中職／台大醫院病童熱血應援 中信兄弟鼓勵積極向前

相關新聞

台大醫院心臟病友帶「人工心臟」看球 場邊設特殊儀器為患者「充電」

台大醫院1980年代開始投入心臟移植領域，1990年完成首例心臟移植手術。不過，國內大愛捐贈心臟來源有限，不少心臟疾病患...

金屬中心成功開發「語言互動治療軟體」 盼助語障孩子勇於開口

國內語言治療師人力長期不足，偏鄉更不易取得資源，金屬中心運用經濟部產業技術司科專成果，結合AI語言模型與臨床語料，開發出...

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

非聽不可

抗癌飲食與外食挑選原則

重獲新生！球迷熱血應援 中信兄弟盼鼓舞台大病友對生命的熱情

中信兄弟今晚在大巨蛋迎戰樂天桃猿，面對首局落後三分的劣勢，中信兄弟在第二局就展現毅力，一口氣打下五分逆轉戰局。場邊看台上...

多車道馬路一次過？北市交工處推兩段穿越 大庇護島優先試辦

台北市交工處為了提升行人安全，減少行人在公車專用道站台違規穿越的狀況，25日於民生東路與敦化北路路口試辦「行人號誌兩段式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。