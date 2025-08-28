台大醫院心臟病友帶「人工心臟」看球 場邊設特殊儀器為患者「充電」

台大醫院1980年代開始投入心臟移植領域，1990年完成首例心臟移植手術。不過，國內大愛捐贈心臟來源有限，不少心臟疾病患者，需使用心室輔助器才能續命。台大醫院今天與中信育樂合作，邀曾在台大醫院接受心臟移植手術，或裝設心室輔助器病人至大巨蛋觀看球賽，在3樓觀賽區現場，還放有一台充電設備，以備不時之需，為患者「充電」。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥說，病人需要心臟移植時，往往病情緊急，通常很難立刻找到適合的大愛捐贈器官，且有時病情也不允許執行移植手術，此時便需要以人工心臟、機械式輔助器協助，這項技術現已納入健保給付，病人裝設後，可存活10、20年不成問題，目前國內存活最久裝設心室輔助器患者，即是台大醫院病人，至今存活超過10年。

陳益祥表示，需要心臟移植患者，有時其他器官也會出問題，以台灣現況來說，一位病人很難更換2個器官，否則恐遭質疑「別人還在等，為何你可以一人用掉兩個器官」，此時就需要使用心室輔助器，除讓病人存活下來，也能減少心臟疾病對其他器官損害，患者只要裝設輔助器，帶上電池，可在外活動12小時，洗澡、健身都不成問題。

台大醫院護理師曹傳怡說，台大醫院截至目前已完成730例心臟移植，裝設心室輔助器病人累計150例，且存活率與國際相同，裝設心室輔助器病人，長期帶著人工心臟生活，今天看球時，每個人身上都有一個「包包」，內容物就是輔助器的電池及控制器，院方鼓勵病友多走出家門，而裝設輔助器病人，也有人出院回家後，改變生活習慣積極調養，最終順利等到心臟移植機會。