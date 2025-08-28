56歲婦人車禍生命垂危 苗醫啟動團隊搶救70天後康復出院

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
車禍重傷的吳姓婦人康復出院前，特別向醫療團隊表達感謝。圖／衛福部苗栗醫院提供
車禍重傷的吳姓婦人康復出院前，特別向醫療團隊表達感謝。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗56歲吳姓婦人日前騎機車時不幸發生車禍，被緊急送到衛福部苗栗醫院急診室救治，檢查發現她的右側硬腦膜上出血、右側鎖骨骨折，還有右側多處肋骨骨折合併連枷胸、氣血胸與肺挫傷，傷勢複雜且嚴重，生命徵象極差且瞳孔已放大，院方啟動重大外傷小組團隊搶救，婦人住院治療近70天後，恢復良好並康復出院。

苗栗醫院表示，傷患到院時生命垂危，胸腔外科醫師陳俊諺收治後立即啟動苗醫重大外傷小組團隊搶救；神經外科主任溫中瑜在第一時間為患者進行右側硬腦膜上出血開顱手術，解除顱內壓迫，成功救回一命。

後續再為患者施行顱骨成形術，完整完成神經外科治療計畫。此外，骨科主任謝天傑與胸腔外科醫師陳俊諺聯手，接續為患者進行右側鎖骨及多發性肋骨骨折修復手術及肺臟裂傷修補手術，治療計畫持續進行的過程中，院內各科團隊緊密合作，確保手術安全與成效。患者在加護病房接受密切監護，病情逐漸穩定後，轉入普通病房進行復健治療。

院方說，傷患雖因車禍造成嚴重傷勢，到院後在苗栗醫院歷經神經外科、骨科、胸腔外科、加護病房、復健科及護理科等多專科團隊合作照護下，不僅成功化險為夷保住性命，且恢復良好，吳姓婦人康復返家休養，她和家人對苗栗醫院醫療團隊的專業與用心深表感謝。

苗栗醫院院長徐國芳表示，這件讓婦人重獲新生的個案，顯示苗醫多專科整合醫療的價值，從急診、手術到復健等，每個環節都需要精準判斷診治與緊密配合，才能爭取寶貴的康復機會和最佳治療效果。部苗肩負公立醫院的責任，將持續致力精進醫療品質，守護民眾的生命與健康。

