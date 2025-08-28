快訊

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

台灣觀光邁向2030方案 觀光署：4策略14項目

中央社／ 台北28日電

國發會委員會議今天審議通過交通部「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」。觀光署今天表示，共有4大策略、14項工作項目，尚待行政院核定，核定後將會公告。

國發會發布新聞稿表示，「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」以4大策略推動各項重點工作，除了希望每年帶動來台旅客日均消費成長2%至4%外，國旅部分，目標每年人均消費成長2%至4%，期盼以「質量並進」，實現2030年觀光產值達兆元目標。

交通部觀光署透過文字說明，方案將作為未來5年（115至119年）觀光發展政策，4大策略包括「觀光品牌 全球引客」、「環島亮點 捲動國旅」、「跨域整合 多元旅遊」及「智慧景區 價值升級」，以及14項工作項目。

觀光署舉例，包含國際行銷、國旅推廣、景區建設、智慧觀光，以及旅行業、旅宿業及觀光遊樂業等觀光產業品質提升。

在國發會通過「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」後，觀光署表示，仍待行政院核定，核定後將會公告。

另外，為強化政策執行力與國際行銷，交通部觀光署將籌設「財團法人台灣觀光研訓院」，屬國家級觀光智庫。

至於台灣觀光研訓院未來定位，觀光署表示，鑒於觀光署轄管觀光產業近2萬家業者，大部分都是中小企業，缺乏大規模研發和數據分析專業人才，因此借鏡國外案例，負責觀光發展研調及策略建議。

觀光署指出，目前台灣觀光研訓院設置及營運計畫，尚待行政院核定中。

國旅 觀光署 行政院

延伸閱讀

連續3個月亮綠燈！國發會發布7月景氣燈號 國內呈穩定

好望角苗33線拓寬改善分兩階段 交通部先核定工程設計費1271萬元

國旅貴又難玩？觀光署統計顛覆刻板印象 已恢復至疫前水準

南投溫泉季開跑 埔里鯉魚潭健行結合歌唱大賽吸引遊客

相關新聞

台大醫院心臟病友帶「人工心臟」看球 場邊設特殊儀器為患者「充電」

台大醫院1980年代開始投入心臟移植領域，1990年完成首例心臟移植手術。不過，國內大愛捐贈心臟來源有限，不少心臟疾病患...

金屬中心成功開發「語言互動治療軟體」 盼助語障孩子勇於開口

國內語言治療師人力長期不足，偏鄉更不易取得資源，金屬中心運用經濟部產業技術司科專成果，結合AI語言模型與臨床語料，開發出...

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

非聽不可

抗癌飲食與外食挑選原則

重獲新生！球迷熱血應援 中信兄弟盼鼓舞台大病友對生命的熱情

中信兄弟今晚在大巨蛋迎戰樂天桃猿，面對首局落後三分的劣勢，中信兄弟在第二局就展現毅力，一口氣打下五分逆轉戰局。場邊看台上...

多車道馬路一次過？北市交工處推兩段穿越 大庇護島優先試辦

台北市交工處為了提升行人安全，減少行人在公車專用道站台違規穿越的狀況，25日於民生東路與敦化北路路口試辦「行人號誌兩段式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。