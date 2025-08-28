台灣觀光邁向2030方案 觀光署：4策略14項目

國發會委員會議今天審議通過交通部「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」。觀光署今天表示，共有4大策略、14項工作項目，尚待行政院核定，核定後將會公告。

國發會發布新聞稿表示，「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」以4大策略推動各項重點工作，除了希望每年帶動來台旅客日均消費成長2%至4%外，國旅部分，目標每年人均消費成長2%至4%，期盼以「質量並進」，實現2030年觀光產值達兆元目標。

交通部觀光署透過文字說明，方案將作為未來5年（115至119年）觀光發展政策，4大策略包括「觀光品牌 全球引客」、「環島亮點 捲動國旅」、「跨域整合 多元旅遊」及「智慧景區 價值升級」，以及14項工作項目。

觀光署舉例，包含國際行銷、國旅推廣、景區建設、智慧觀光，以及旅行業、旅宿業及觀光遊樂業等觀光產業品質提升。

在國發會通過「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」後，觀光署表示，仍待行政院核定，核定後將會公告。

另外，為強化政策執行力與國際行銷，交通部觀光署將籌設「財團法人台灣觀光研訓院」，屬國家級觀光智庫。

至於台灣觀光研訓院未來定位，觀光署表示，鑒於觀光署轄管觀光產業近2萬家業者，大部分都是中小企業，缺乏大規模研發和數據分析專業人才，因此借鏡國外案例，負責觀光發展研調及策略建議。

觀光署指出，目前台灣觀光研訓院設置及營運計畫，尚待行政院核定中。