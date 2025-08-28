金屬中心成功開發「語言互動治療軟體」 盼助語障孩子勇於開口

國內語言治療師人力長期不足，偏鄉更不易取得資源，金屬中心運用經濟部產業技術司科專成果，結合AI語言模型與臨床語料，開發出「語言互動治療軟體」，今天舉辦「語出希望・愛不遲語」捐贈儀式，盼以數位工具翻轉語言治療，成為語障孩子勇於開口的助力。

金屬中心今天攜手博正兒童發展中心、高雄市語言治療師公會及高雄市立聯合醫院舉辦「語出希望・愛不遲語」捐贈儀式。金屬中心表示，將持續深化語言互動治療系統的開發與驗證，擴展至更多臨床與教學現場，讓孩子不因地區、資源或其他限制，錯失語言發展的機會。

金屬中心執行長賴永祥說，語言互動治療軟體結合生成式AI與臨床語料訓練，打造出一位能即時理解兒童語句並進行多層次語言引導的「虛擬語言治療師」，除補足專業人力缺口，也讓語言治療得以從診間延伸至家庭與學校。未來這套軟體將透技轉給合作業者推動產品上架，加速語言治療工具的普及。

賴永祥說，這套軟體內建語言能力評估量表，能協助治療師掌握個案表現，並即時調整介入策略。據臨床試驗結果，個案在語意、語用與語法能力上，短期內都能看到顯著進步。

高雄市語言治療師公會理事長黃佳真指出，國內發展遲緩通報個案逼近4萬人，若能在兒童語言發展關鍵期及早介入並穩定訓練，可大幅改善病童的學習表現與社交能力。此次金屬中心開發的語言互動治療軟體內容實務，操作地點更彈性，讓第一線治療師與家長能穩定陪伴孩子長期做語言訓練。