新北連7天逾38度 29日桃園以南防較大雨勢

中央社／ 台北28日電

氣象署表示，新北市自22日起至今，已連7天出現局部攝氏38度以上高溫，而明天高溫仍上看38度；另外，明天、30日高層冷心低壓通過，桃園以南有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生機率。

根據中央氣象署網站，今天最高溫為新北市五股區39度；其他縣市部分，台北市內湖區及彰化秀水鄉皆為36.8度、桃園市桃園區36.4度。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，新北市自22日起至今、已連續7天出現局部38度以上高溫，其間最高溫為22日在三峽達39.7度；台北市在20日、21日、22日、24日、28日也出現逾38度高溫。

林定宜表示，預估明天高溫仍會持續，新北市仍為紅色燈號；台北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為黃色燈號，須注意36度以上高溫。

林定宜指出，明天、30日偏東風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及宜蘭地區為零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜提醒，明天、30日會有高層冷心低壓通過，但水氣較少，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。

林定宜表示，31日、9月1日轉偏南至東南風，南方大低壓帶中的水氣北移，東南部、恆春半島整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；其中9月1日清晨至上午，中南部地區有零星短暫陣雨。

林定宜提到，預估9月2日至4日轉偏東北風、水氣減少，以午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨為主。

林定宜說，第17號熱帶性低氣壓今天下午於南海形成，預估未來朝中南半島移動，但發展緩慢，是否會增強為颱風須再觀察；目前在菲律賓東方至南海一帶仍是一片大低壓帶，其中仍有熱帶擾動消長，下週再觀察是否會有新的熱帶系統形成。

