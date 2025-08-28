上半年旅宿人次超越疫前 旅館業平均房價降2元

快訊

中央社／ 台北28日電

觀光署今天公布，今年上半年旅館業平均房價新台幣2973元，較去年同期減少2元，民宿2442元則減少39元；旅宿業整體住客為3931.2萬人次，較去年同期增加，還超越108年同期。

交通部觀光署發布新聞稿，公布114年1至6月旅宿業營運狀況。依台灣旅宿網統計，上半年旅宿業整體住客人次為3931.2萬人次，不僅較113年同期的3784萬人次增加，還超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前、108年同期的3864.5萬人次。

依據觀光署日前發布113年國人台灣旅遊狀況調查，國人一日遊輕旅行雖達75%，但仍有25%的民眾選擇過夜旅行，而每人平均旅遊次數高達10.46次，較108年、112年均有成長，反映國旅頻率仍有增加。

進一步細分今年上半年旅宿業住客組成，觀光署分析，本國籍旅客部分，1至6月為2934.6萬人次，與108年及113年同期比，分別成長22%及3%，顯示國旅住宿風氣持續穩定及熱絡；外國籍旅客為996.6萬人次，與113年同期相較成長8%，約已恢復疫情前的7成。

客房住用率方面，觀光署表示，今年1至6月旅館業（包含觀光旅館及旅館）為51.09%，較113年同期49.1%，增加1.99個百分點（成長4.05%）；民宿為22.35%，較113年同期22.75%，略減0.4個百分點（下降1.76%）。

觀光署旅宿組科長柯乃文表示，觀察發現台灣旅館市場持續呈現分眾化趨勢，有些旅客追求平價、簡單，也有人偏好奢華體驗。

台灣旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿3大類型，觀光署表示，今年上半年共1萬5760家旅宿業，較113年同期1萬5306家，增加454家（成長3%），其中民宿108年從8893家、113年增至1萬1868家，114年攀升至1萬2354家。

至於民眾關心的旅宿業房價，觀光署指出，今年1至6月旅館業（包含觀光旅館及旅館）平均房價2973元，較113年同期2975元，減少2元（下降0.07%）；民宿為2442元，較113年同期2481元，減少39元（下降1.57%），顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

根據統計，旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價分布，其中有79%（2688家）低於平均房價、21%（718家）高於平均房價。

觀光署表示，鼓勵旅宿業者結合當地特色文化、景點或活動，推出相關加值或住宿優惠方案，而旅宿網「優宿專區」包含1700多個「平價優質旅宿」及1000多個「住宿優惠方案」，另為響應九三軍人節，也已推出「軍人優惠方案」，共同展現對國軍的尊敬。

