多車道馬路一次過？北市交工處推兩段穿越 大庇護島優先試辦

台北市交工處為了提升行人安全，減少行人在公車專用道站台違規穿越的狀況，25日於民生東路與敦化北路路口試辦「行人號誌兩段式穿越設計」，依照目前試辦數據，可見行人通行秒數增加，也降低人車衝突機率。

交工處表示，在民生東路與敦化北路口試辦「行人號誌兩段式穿越設計」，將原本需要一次性完成的穿越，利用現地足夠寬敞的庇護島，分為兩階段進行，降低一次性跨越多車道所帶來的風險。

交工處說，同時結合公車專用道站台設計，上下乘客可以大幅減少等待行人紅燈時間。而這次調整既有號誌時制，於左轉車輛與行人無衝突的分相額外開放行人通行，增加行人安全穿越時機。

交工處說，經過實施後，行人可使用的通行秒數不同時段約增加29至55秒，整體提升約39%至49%，尤其是長者與行動不便者過馬路時的時間增長，有效縮短行人等待時間並降低人車衝突機率。

交工處補充，自8月25日試辦，會先觀察幾個月，未來再以設施完整，有左轉號誌和公車專用道候車站為優先推動方向。