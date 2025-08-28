配方奶不實訊息滿天飛？ 國健署說話了

日前，台灣母嬰品牌發布影片，把嬰兒配方奶比喻為「可樂」、「珍奶」，甚至聲稱可能導致孩子過動。影片引發社會高度爭議，醫界專家更跳出來抨擊：簡直是胡說八道。台灣女人連線常務理事黃淑英表示，這凸顯了台灣長期以來在嬰兒餵養資訊上的結構性問題：政策過度強調母乳。

黃淑英認為，母嬰品牌擁有龐大的市場影響力，資訊散播廣泛，應該以科學數據為依據，而非以恐懼操作換取流量。而問題的根源，最主要是台灣的嬰兒餵養政策長期「一面倒」，衛福部多年來大力推動「母乳哺育」，忽視配方奶在現實生活中普遍使用的事實，資訊不只難找，甚至購買都受到限制。

黃淑英指出，直到2023年，在台灣女人連線及時任立委王婉諭的要求後，配方奶成分才得以在網路上公開，並開放網購。這顯示政策如何以「推廣母乳」為名，壓抑資訊透明，犧牲婦女與家庭的便利性與選擇權。過去的媽媽手冊中，提及新生兒哺餵時只有「母乳哺餵」相關資訊，在婦女團體的持續要求下，終於加入「配方奶」說明。

以國健署的「嬰兒奶瓶餵食指導及注意事項」為例，雖然比其他衛教品更多著墨於配方奶，卻仍有許多問題，幾乎所有篇幅都在強調母乳的優勢，將配方奶定位成「不得已的替代品」，僅以「醫療需求」或「母乳不足」來合理化其存在，拒絕承認配方奶在日常生活中的普遍使用。

「嬰兒奶瓶餵食指導及注意事項」的語言不夠中立，缺乏清楚、友善的指引，對於真正需要的「如何安心、安全、正確地使用配方奶」幾乎不見，取而代之的是不斷的風險提醒。文宣品也迴避了結構性資訊，例如政府如何確保配方奶品質、標示規範，以及如何防範商業誤導。

國健署積極推動母乳哺育支持系統，今天針對嬰兒哺育立場發出說明：