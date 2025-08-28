品牌稱配方奶恐致過動…違食安法最高罰百萬 食藥署：已請Meta下架

母嬰品牌「媽媽餵」，將嬰兒配方奶比喻為可樂、珍奶，並稱可能導致孩子過動等病症，引發醫界及婦女團體批評。衛福部食藥署下午澄清，此說法並非事實，政府針對嬰兒配方食品皆依食安相關安全法規把關，該影音已經違法食安法規範，食藥署已在今天依消費者政策管道通報Meta公司，要求下架該影片。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷說，目前市售經衛福部查驗登記之嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品共128項，每個產品皆符合嬰兒成長發育所需之營養需求，每100毫升之糖含量，與母乳可提供乳糖含量6.7至7.8克，並無明顯差異，相關資訊可於「食品藥物消費者專區」查詢。

廖姿婷說，母嬰品牌在網路上發布短影音，稱「嬰兒奶粉一半以上是糖，因為很甜可能導致過動」，已涉違反「食安法」第46條之1，散播有關食品安全謠言或不實資訊，食藥署今天已通報Meta公司處理。依食安法該條文規定，如不實訊息足以損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣1百萬元以下罰金。

食藥署強調，該署支持以母乳哺育為優先，當無法餵哺母乳時，建議諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適的嬰兒配方食品及正確的食用方法。廖姿婷指出，沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信，並呼籲民眾避免再轉傳該則影片給身邊親朋好友。