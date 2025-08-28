快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

聽新聞
0:00 / 0:00

踩雷率最低！3階段嚴選 台南好禮60件特色伴手禮名單出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南好禮精選60件特色伴手禮，名單出爐，市長黃偉哲頒獎肯定。圖／台南市政府提供
台南好禮精選60件特色伴手禮，名單出爐，市長黃偉哲頒獎肯定。圖／台南市政府提供

台南好禮徵選活動從多達200件參賽作品中，精選出60件最具代表性的特色伴手禮，市長黃偉哲今天頒發獎牌表揚業者，黃偉哲說，台南向來是重禮數、重人情的城市，「送禮送到心坎裡」不僅是一句俗語，更是台南市民的待人之道。

黃偉哲表示，正因眾多優秀業者的共同努力，才讓「台南好禮」城市品牌持續被看見。他提及過去市府曾在林志玲婚禮中贈送台南好禮，展現台南人的祝福及誠意，也充分展現台南好物兼具在地與高品質的特性。

台南好禮徵選活動歷經三階段嚴謹評審，自200件參賽作品中精選出60件代表性伴手禮，涵蓋多元品項與創新設計。黃偉哲表示，無論是中秋佳節、農曆新年，或日常情意表達，台南好禮皆是體面實用、物超所值的首選，具備「踩雷率最低、滿意度最高」的正面評價，歡迎消費者選購。

經發局表示，此次徵選活動吸引141家業者報名參賽，包括百年老店與新創品牌，總計200件商品角逐殊榮。經過書面初審、實體審查與專家評選三階段嚴格評審，最終選出涵蓋「好禮」、「好鮮」與「好物」三大類別的60件特色伴手禮，展現台南的多元風貌。

入選商品包括創立於1882年的益生堂凡吉力，首度以「益生堂八仙果（質感瓶裝）」參賽，將百年漢方文化與現代包裝完美結合，獲得好評；創立於1917年的舊永瑞珍餅舖，傳承府城傳統糕餅文化，其經典魯肉餅深受消費者喜愛，是府城傳統糕餅文化的代表。

青年返鄉創業者同樣表現亮眼，榮獲果醬界金牌的甜玉軒（果醬男孩）推出的「國宴桑葚紅酒果粒醬」，融合在地食材與奶奶的古法手藝，體現永續ESG精神。青農品牌「田舍小樸」的「茶樹純露調理水」則展現新世代的創意實力。

此外，五代傳承的「永興醬油食品廠」以台灣原生種黑豆釀造的「蕙質白曝蔭油」，在全球純粹風味評鑑中榮獲最高3星殊榮，也在本次徵選中脫穎而出。

經發局表示，今年得獎業者不僅包括知名品牌，更涵蓋傳承百年以上的老字號及具創意與永續精神的新興品牌，充分體現台南產業的多樣性與活力。得獎名單與活動詳情，歡迎上網查詢「114年台南好禮徵選活動網站」（https://tainangift.vrworld.com.tw/）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

席瑪朵珈琲烘焙棧的台南好神耳掛咖啡濾包禮盒。圖／台南市政府提供
席瑪朵珈琲烘焙棧的台南好神耳掛咖啡濾包禮盒。圖／台南市政府提供
大鋤花間咖啡生態農場的東山精品咖啡豆 × 龍眼花手工茶禮盒。圖／台南市政府提供
大鋤花間咖啡生態農場的東山精品咖啡豆 × 龍眼花手工茶禮盒。圖／台南市政府提供
台南好禮入選的特色伴手禮，永興醬油食品廠的「蕙質白曝蔭油」。圖／台南市政府提供
台南好禮入選的特色伴手禮，永興醬油食品廠的「蕙質白曝蔭油」。圖／台南市政府提供

台南 品牌 黃偉哲

延伸閱讀

南市成立第五處社區心理衛生中心 服務7行政區35萬人口

台南屋損代拆已145戶申請 黃偉哲視察遇屋主「舉牌」

2025夏日音樂節將軍吼 9/6起連2天煙火為台南加油

為受災戶請命！黃偉哲盼特別預算速審通過 並提3大訴求

相關新聞

多車道馬路一次過？北市交工處推兩段穿越 大庇護島優先試辦

台北市交工處為了提升行人安全，減少行人在公車專用道站台違規穿越的狀況，25日於民生東路與敦化北路路口試辦「行人號誌兩段式...

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

國旅貴又難玩？觀光署統計顛覆刻板印象 已恢復至疫前水準

交通部觀光署表示，依臺灣旅宿網統計，今年1-6月旅宿業整體住客人次為3,931.2萬人次，相較113年同期的3,784萬...

「野人舒食」18項食安違規挨罰64萬 「3Q雞排」查獲過期麵粉被罰6萬

衛福部食藥署今公布「肉類加工食品製造業」專案稽查結果，知名健康餐盒店家「野人舒食」，因食品安全管制系統（HACCP）相關...

味全龍球星「大師兄」林智勝退役後 成為北市心理健康大使

職棒生涯長達 20 年的味全龍球星林智勝，退役後迎來全新身分—臺北市政府 2025 心理健康公益大使。揮別球場的日子，他...

配方奶不實訊息滿天飛？ 國健署說話了

日前，台灣母嬰品牌發布影片，把嬰兒配方奶比喻為「可樂」、「珍奶」，甚至聲稱可能導致孩子過動。影片引發社會高度爭議，醫界專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。