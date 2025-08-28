踩雷率最低！3階段嚴選 台南好禮60件特色伴手禮名單出爐

台南好禮徵選活動從多達200件參賽作品中，精選出60件最具代表性的特色伴手禮，市長黃偉哲今天頒發獎牌表揚業者，黃偉哲說，台南向來是重禮數、重人情的城市，「送禮送到心坎裡」不僅是一句俗語，更是台南市民的待人之道。

黃偉哲表示，正因眾多優秀業者的共同努力，才讓「台南好禮」城市品牌持續被看見。他提及過去市府曾在林志玲婚禮中贈送台南好禮，展現台南人的祝福及誠意，也充分展現台南好物兼具在地與高品質的特性。

台南好禮徵選活動歷經三階段嚴謹評審，自200件參賽作品中精選出60件代表性伴手禮，涵蓋多元品項與創新設計。黃偉哲表示，無論是中秋佳節、農曆新年，或日常情意表達，台南好禮皆是體面實用、物超所值的首選，具備「踩雷率最低、滿意度最高」的正面評價，歡迎消費者選購。

經發局表示，此次徵選活動吸引141家業者報名參賽，包括百年老店與新創品牌，總計200件商品角逐殊榮。經過書面初審、實體審查與專家評選三階段嚴格評審，最終選出涵蓋「好禮」、「好鮮」與「好物」三大類別的60件特色伴手禮，展現台南的多元風貌。

入選商品包括創立於1882年的益生堂凡吉力，首度以「益生堂八仙果（質感瓶裝）」參賽，將百年漢方文化與現代包裝完美結合，獲得好評；創立於1917年的舊永瑞珍餅舖，傳承府城傳統糕餅文化，其經典魯肉餅深受消費者喜愛，是府城傳統糕餅文化的代表。

青年返鄉創業者同樣表現亮眼，榮獲果醬界金牌的甜玉軒（果醬男孩）推出的「國宴桑葚紅酒果粒醬」，融合在地食材與奶奶的古法手藝，體現永續ESG精神。青農品牌「田舍小樸」的「茶樹純露調理水」則展現新世代的創意實力。

此外，五代傳承的「永興醬油食品廠」以台灣原生種黑豆釀造的「蕙質白曝蔭油」，在全球純粹風味評鑑中榮獲最高3星殊榮，也在本次徵選中脫穎而出。

經發局表示，今年得獎業者不僅包括知名品牌，更涵蓋傳承百年以上的老字號及具創意與永續精神的新興品牌，充分體現台南產業的多樣性與活力。得獎名單與活動詳情，歡迎上網查詢「114年台南好禮徵選活動網站」（https://tainangift.vrworld.com.tw/）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康