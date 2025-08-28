快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

聽新聞
0:00 / 0:00

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

聯合新聞網／ 綜合報導
北捷隱藏路段「象山尾軌」年底將功成身退。 圖擷自台北捷運 Metro Taipei
北捷隱藏路段「象山尾軌」年底將功成身退。 圖擷自台北捷運 Metro Taipei

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

台北捷運官方臉書開頭就寫道，「謝謝你，象山尾軌——一段即將退休的軌道記憶」。小編表示從從信義線通車那天開始，象山尾軌就默默地在象山站後方，雖然不載客，卻天天出勤，「隨著信義線東延段（廣慈／奉天宮站）即將完工，象山尾軌也即將功成身退，正式走入歷史」。小編還特別進入尾軌區拍下照片，來紀念這段值得記住的軌道，並且致上最高敬意。

至於「象山尾軌」的功能為何？北捷解釋有4大功能：

安全緩衝：提供列車足夠的滑行距離進行減速。

夜間儲車：深夜收班後，尾軌成為列車的夜間儲車軌。

列車調度：靈活地在端點站增加班次。

故障車暫停：突發狀況時，提供臨時停放空間，上下行最多可容納4部列車。

北捷表示，信義線東延段預計今年底完工，而「象山尾軌」在完成現階段任務後，隨著信義線東延段通車路線，持續向前延伸而成為融入正線的一部份，民眾搭車時「咻」一下就經過原本是象山尾軌的部分了。

台北捷運

延伸閱讀

「到站抬頭就看到站名」 北捷中和新蘆線8月底前全線更新

新北捷運推安坑輕軌小資卡 150元30天搭到飽

捷運三鶯線進度93% 侯友宜視察工程盼年底如期完工

捷運新北三鶯線進度破九成 立委盼早日通車

相關新聞

多車道馬路一次過？北市交工處推兩段穿越 大庇護島優先試辦

台北市交工處為了提升行人安全，減少行人在公車專用道站台違規穿越的狀況，25日於民生東路與敦化北路路口試辦「行人號誌兩段式...

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

國旅貴又難玩？觀光署統計顛覆刻板印象 已恢復至疫前水準

交通部觀光署表示，依臺灣旅宿網統計，今年1-6月旅宿業整體住客人次為3,931.2萬人次，相較113年同期的3,784萬...

「野人舒食」18項食安違規挨罰64萬 「3Q雞排」查獲過期麵粉被罰6萬

衛福部食藥署今公布「肉類加工食品製造業」專案稽查結果，知名健康餐盒店家「野人舒食」，因食品安全管制系統（HACCP）相關...

味全龍球星「大師兄」林智勝退役後 成為北市心理健康大使

職棒生涯長達 20 年的味全龍球星林智勝，退役後迎來全新身分—臺北市政府 2025 心理健康公益大使。揮別球場的日子，他...

配方奶不實訊息滿天飛？ 國健署說話了

日前，台灣母嬰品牌發布影片，把嬰兒配方奶比喻為「可樂」、「珍奶」，甚至聲稱可能導致孩子過動。影片引發社會高度爭議，醫界專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。