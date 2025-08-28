功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

你知道台北捷運有隱藏路段嗎？北捷昨（27）日在臉書發文表示，在象山站後方有一段隱藏空間-「象山尾軌」，即將功成身退，小編特別放上照片來致意，感謝象山尾軌的奉獻與付出，而隨著信義線東延段在今（2025）年底通車後，象山尾軌也將成為正線的一部分。

台北捷運官方臉書開頭就寫道，「謝謝你，象山尾軌——一段即將退休的軌道記憶」。小編表示從從信義線通車那天開始，象山尾軌就默默地在象山站後方，雖然不載客，卻天天出勤，「隨著信義線東延段（廣慈／奉天宮站）即將完工，象山尾軌也即將功成身退，正式走入歷史」。小編還特別進入尾軌區拍下照片，來紀念這段值得記住的軌道，並且致上最高敬意。

至於「象山尾軌」的功能為何？北捷解釋有4大功能：

安全緩衝：提供列車足夠的滑行距離進行減速。 夜間儲車：深夜收班後，尾軌成為列車的夜間儲車軌。 列車調度：靈活地在端點站增加班次。 故障車暫停：突發狀況時，提供臨時停放空間，上下行最多可容納4部列車。

北捷表示，信義線東延段預計今年底完工，而「象山尾軌」在完成現階段任務後，隨著信義線東延段通車路線，持續向前延伸而成為融入正線的一部份，民眾搭車時「咻」一下就經過原本是象山尾軌的部分了。