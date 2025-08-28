快訊

國旅貴又難玩？觀光署統計顛覆刻板印象 已恢復至疫前水準

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
交通部觀光署表示，依台灣旅宿網統計，今年1-6月旅宿業整體住客人次為3,931.2萬人次，整體住客人次已恢復至疫前水準。聯合報系資料照
交通部觀光署表示，依臺灣旅宿網統計，今年1-6月旅宿業整體住客人次為3,931.2萬人次，相較113年同期的3,784萬人次，及2019年同期的3864.5萬人次，整體住客人次已恢復至疫前水準。其中本國籍旅客部分，今年1-6月為996.6萬人次，與2019年及去年同期比較分別成長22%及3%，顯示國旅住宿風氣持續穩定及熱絡。

此外，國籍旅客部分，今年1-6月為561.6萬人次，與去年同期相較成長8%，約已恢復疫情前之7成。

觀光署指出，今年1-6月旅館業(包含觀光旅館及旅館)客房住用率為51.09%，較去年同期49.1%，增加1.99個百分點(成長4.05%)；民宿為22.35%，較113年同期22.75%，略減少0.4個百分點(下降1.76%)。

觀光署表示，我國旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿三大類型，今年上半年共計1萬5,760家旅宿業，較去年同期1萬5,306家，增加454家(成長3%)；其中民宿2019年為8,893家、去年為11,868家、今年為12,354家，民宿市場顯著成長。

此外，今年年1-6月旅館業(包含觀光旅館及旅館)平均房價為2,973元，較去年同期2,975元，減少2元(下降0.07%)；民宿為2,442元，較去年同期2,481元，減少39元(下降1.57%)，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

另，旅館業(觀光旅館及旅館)平均房價分佈觀之，其中有79%(2,688家)低於平均房價、21%(718家)高於平均房價，我國旅館市場持續呈分眾化趨勢。隨著旅遊型態改變，旅宿市場服務逐漸分眾化且有明顯差異，包含豪華休閒度假、商務、小資平價等多元類型，業者持續加強結合在地特色，並提供多元住宿選擇與附加服務。

依據觀光署日前發佈去年國人臺灣旅遊狀況調查，國人一日遊輕旅行雖達75%，但仍有25%的民眾選擇過夜旅行，而每人平均旅遊次數高達10.46次，較2019年、2023年均有成長，反映出國旅頻率亦有增加。

觀光署也鼓勵各地辦理特色觀光活動外，並與地方政府合作，鼓勵旅宿業者結合當地特色文化、景點或活動，推出相關加值或住宿優惠方案，旅宿網「優宿專區」包含1,700多個「平價優質旅宿」及1,000多個「住宿優惠方案」及二大專區，除此之外，為響應九三軍人節，亦已推出「軍人優惠方案」，共同展現對國軍的尊敬。

觀光署表示，避開連假或假日高峰期，提早預訂早鳥假、多住幾晚連泊優惠，都是用最少的預算，獲得最大旅行體驗的小撇步。

