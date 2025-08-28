較去年同期增加！旅宿業住客恢復疫情前水準 外國旅客回升至7成

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部日前公布「113年來台旅客消費及動向調查」，不僅揭露疫後來台觀光客回升緩慢，數據更顯示首次訪台旅客比例大幅減少，來台的主要目的也不再以觀光為主，連最基本的「吸引觀光客」都做不到。圖為自桃機入境台灣的外國旅客。記者黃仲明／攝影 黃仲明
依據交通部觀光署「臺灣旅宿網」統計，今年截至6月我國旅宿業整體住客人次達3,931.2萬人次，已恢復至疫情前水準，較2024年同期增加147.2萬人次，並與2019年同期相當。

其中，本國籍旅客為2,934.6萬人次，分別較2019年與2024年同期成長22%及3%，顯示國旅住宿風氣穩定熱絡；外國籍旅客則達996.6萬人次，較2024年同期成長8%，約恢復疫情前水準的7成。

在住房表現方面，2025年上半年旅館業（含觀光旅館及旅館）客房住用率為51.09%，較2024年同期增加1.99個百分點（成長4.05%）；民宿則為22.35%，略減0.4個百分點。

觀光署表示，截至今年上半年，全台旅宿業共1萬5,760家，較2024年同期增加454家（成長3%），其中民宿數量達12,354家，較2019年顯著增加近4成，顯示民宿市場持續擴張。

平均房價方面，旅館業為2,973元，較113年同期微降0.07%；民宿為2,442元，較同期下降1.57%，顯示整體房價漲幅趨緩。統計亦顯示，全台約79%的旅館低於平均房價，市場持續分眾化，涵蓋豪華度假、商務及平價多元選擇。

依觀光署調查，2024年國人平均旅遊次數達10.46次，高於2019年與2023年。雖有75%偏好一日遊，但仍有25%選擇過夜旅行，反映出住宿需求穩定。旅客除高端旅館外，也偏好經濟實惠、結合在地特色的平價旅宿。

觀光署指出，為提升住宿吸引力，旅宿網已設立「平價優質旅宿」與「住宿優惠方案」專區，分別涵蓋逾1,700家平價旅宿及1,000項優惠方案。此外，配合九三軍人節，也同步推出「軍人優惠方案」，表達對國軍的敬意。

觀光署提醒，民眾可透過避開連假、提前預訂早鳥價、或選擇連泊優惠等方式，以更實惠的價格獲得最佳旅遊體驗。未來將持續更新旅宿網資訊，鼓勵旅宿業者結合地方文化與活動，推出加值方案，帶動食、宿、遊、購、行的全面發展。

