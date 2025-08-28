快訊

「野人舒食」18項食安違規挨罰64萬 「3Q雞排」查獲過期麵粉被罰6萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今公布「肉類加工食品製造業」專案稽查結果，知名健康餐盒店家「野人舒食」，因食品安全管制系統（HACCP）相關缺失，高達18項缺失，且複查不合格，食藥署中區管理中心主任林旭陽說，因缺失項目多，且複查不合格，野人舒食被加重裁罰，罰金為本次專案最高，達64萬。另，桃園市「3Q脆皮雞排」，被查到麵粉過期，挨罰6萬元。

林旭陽指出，野人舒食違規項目包括危害分析管制不完整、計畫書產品敘述不完整等。為維護民眾食用肉品衛生安全，並強化肉類加工製品符合食品安全衛生相關規定，食藥署聯合地方政府衛生局進行專案稽查，今年共稽查121家業者，查核其肉類加工製程、環境及人員衛生等項目，持續提升我國肉類加工產品製造品質。

稽查結果顯示，部分加工作業場所牆面、天花板及地面等衛生環境不潔，缺乏病媒防治措施等，不符「食品良好安全規範準則」，另有業者未依規定典子申報追溯追蹤資料，或未落實HACCP準則規定限期改正後，仍有6家業者不符合GHP複查不合格、HACCP複查不合格業者有5家，未依規定電子申報追訴追蹤，複查不合格者有2家，另查獲貯存逾期食品業者1家。

林旭陽表示，桃園市「翰朝有限公司」，即「3Q脆皮雞排」業者，被查獲庫存麵粉有效日期只到2024年11月13日，已經過期，違反「食安法」第15條，被依同法第44條裁處6萬元整。於作業場所查獲逾期食品的業者，可依食安法裁罰6萬元以上，2億元以下罰鍰。另，違反GHP、HACCP等準則業者，可罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

另，林旭陽表示，本專案同時抽驗原料肉及肉加工成品共計238件，分別檢驗動物用藥殘留、食品添加物或衛生標準等項目，均符合規定。

衛生局 食藥署 逾期食品

