新北捷運推安坑輕軌小資卡 150元30天搭到飽

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運公司9月起至明年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司9月起至明年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票。圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司9月起至明年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動，購卡後30天內可無限次數搭乘安坑輕軌搭到飽。目前安坑輕軌從起始站搭到終點站票價一趟25元，若以每月22天上班日，每日來回2趟計算，原本要花費1100元，購買小資卡一個月現省950元。

新北捷運公司表示，持小資卡旅客於當月搭乘安坑輕軌達40次以上，可在次月底前兌換專屬好禮，首次購買的旅客，更可獲贈限量版紀念卡，紀念卡以三枚50元銅板作為意象，象徵小資卡高CP值優惠特性，再結合安坑輕軌「K」代碼及路線專屬色彩，兼顧實用性與收藏紀念價值。

新北捷運公司表示，小資卡活動希望吸引安坑輕軌沿線的陽光運動公園、耕莘醫院、中小學與科技大學等休閒、就醫與通學學生參與，透過優惠方案，不僅能減輕家長的交通負擔，更可引導學生從小養成搭乘大眾運輸的習慣，並培養使用低碳運具的生活方式，進而實踐綠色交通與永續發展的理念。

新北捷運公司說，本次活動也有助於精準掌握通勤需求，未來將持續觀察活動成效，滾動檢討優惠內容，並逐步擴大多元票證的應用範圍，期望與市民共同打造更便利、更低碳、更具永續性的公共運輸環境。

新北捷運 安坑輕軌 捷運公司

