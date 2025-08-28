快訊

母嬰品牌稱配方奶如「可樂、珍奶」 食藥署澄清：乳糖含量與母乳無異

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
奶粉示意圖。圖／Ingimage
母嬰品牌「媽媽餵」，將嬰兒配方奶比喻為可樂、珍奶，並稱可能導致孩子過動等病症，台灣女人連線批評，此舉造成大眾混淆與家長焦慮，衛福部高度強調母乳哺育，導致社會對配方奶的資訊取得極度困難，讓許多家庭在實際選擇上陷入困境。對此，衛福部食藥署指出，市售具查驗登記嬰兒及較大嬰兒配食品，乳含量與母乳乳糖差異不大。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，截至目前，有衛福部查驗登記嬰兒及較大嬰兒配方食品共128項，根據台大醫院資料，一般足月產母親成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，衛福部查驗登記在案嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用嬰兒用配方食品，依標示使用方法及用量沖泡後，每100毫升糖含量，與母乳可提供乳糖無明顯差異。

廖姿婷指出，衛福部查驗登記許可嬰兒配方食品，糖含量落在每100毫升0.5至7.9公克；較大嬰兒配方輔助食品每100毫升含糖量落在5.5至7.7公克之間；特殊醫療用途嬰兒配方食品含糖量，則是每100毫升0.4至6.9公克。上述每項產品均符合嬰兒成長所需營養需求，且依」包裝食品營養標示應遵行事項」規定，嬰兒與較大嬰兒配方食品營養標示皆應標示糖含量，家長可多元比較選擇。

台灣女人連線強調，嬰兒餵養方式應建立在資訊透明、科學可信的基礎上，無論是母乳或配方奶，都不該被道德綁架，社會應給予母親與家庭充分尊重，讓他們安心做出最適合決定。食藥署則鼓勵民眾以母乳哺育為優先， 當無法餵哺母乳時，建議諮詢醫師、營養師或醫護人 員等專業人員意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適成嬰兒配方食品及正確成食用方法。

嬰兒 母乳 衛福部 食藥署

