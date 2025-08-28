味全龍球星「大師兄」林智勝退役後 成為北市心理健康大使

職棒生涯長達 20 年的味全龍球星林智勝，退役後迎來全新身分—臺北市政府 2025 心理健康公益大使。揮別球場的日子，他將熱情轉向推動小球員心理健康支持計畫，盼用過來人的經驗告訴大家：心理健康，才是面對人生輸贏最重要的力量。

「職業運動就像是人生的縮影，喜怒哀樂全在一場比賽裡發生。只有心理素質夠強大，才能在輸贏的過程中找到真正的成就感與安定感」林智勝說，希望以正能量鼓勵每個人，即使遇到低潮與挑戰，也能昂首面對。

從花東出發 扎根基層運動心理教育

林智勝自小就是明星球員，深知挫折是成長的養分，也明白心理韌性需要從小培養。近年，他啟動「小球員心理支持計畫」，預計先從故鄉花東展開，鎖定 10 所基層學校，由專業運動心理師進行互動課程，讓師生們接觸運動心理的觀念，學會認識自我、轉化挫折，減少對輸贏的過度執著。

心理健康是成功的重要元素

回顧過往，林智勝坦言年輕時求勝心強烈，輸球的失落感曾讓他夜不能寐。隨著年齡與經驗累積，他逐漸領悟：「過程，比結果更重要。」他認為，在運動場上，心理健康的重要性遠勝於技術—甚至占了成功的七成，因為面對壓力與不確定時，唯有穩定的心理狀態才能走得長遠。他提醒，無論是場上的掌聲還是噓聲，都能轉化成支持的力量，「一定會有人不喜歡我們，但別忘了，也有喜歡我們的人，別忽略那群愛我們的人」。

心理健康與自殺防治 你我都能做到

卸下球員身分後，林智勝希望透過職業運動員的經歷告訴大家，生活中的挫折無可避免，但正向思維能幫助我們克服壓力、跨越困境。他呼籲民眾多留意身邊親友，當出現憂鬱、低落、甚至產生輕生念頭時，可以透過「關懷 4 步驟」——覺察、詢問、傾聽、求援，陪伴對方走過難關。

若需要協助，可以撥打臺北市自殺諮詢專線 1999 轉 8858 （幫幫我吧）或社區心理衛生中心諮詢電話 02-3393-7885（請幫幫我），由專業團隊即時提供支持與協助。

邀請全民響應心理健康月