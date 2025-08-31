ㄍ夏日最火「現代觀落陰」降臨西門紅樓 長銷狂演90場——《林投姐，妳叫什麼名字？》帶你深入靈魂 VR 儀式

揭開民間傳說新篇章，「現代觀落陰」準備降臨西門紅樓！2025 年 9 月 6 日至 9 月 28 日，編舞家何曉玫領軍的何曉玫 MeimageDance，將推出全臺首創的沉浸式 VR 舞蹈體驗 《林投姐，妳叫什麼名字？》，由故事工場文創主辦，進駐臺北西門紅樓，一舉展開「90場」的長銷定目劇演出。

《林投姐，妳叫什麼名字？》VR現代觀落陰 沉浸場 劇照。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

這將是一場前所未見的跨界革新——8K 立體攝影 × VR 虛擬實境 × 電影級特殊化妝 × 現場舞蹈演出，觀眾親身進入林投姐的世界：從「脫鞋入場、交出名字、喝下眼淚」，到戴上 VR 頭盔，成為儀式的一部分。這不只是舞蹈，而是一場關於死亡、記憶與重生的集體體驗。

林投姐的嘆息，從恐怖傳說到愛情隱喻

《林投姐》源自臺灣南部的民間故事：女子被騙財騙色，在林投樹下上吊自盡，死後冤魂纏繞，成為家喻戶曉《臺灣四大奇案》傳說。在近年文化潮流中，臺灣傳說逐漸被開發為 IP，從《紅衣小女孩》系列電影，到各式在地靈異故事，這些傳說一次次被翻新演繹，成為我們共同的文化記憶。

彩排時的何曉玫。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

面對「臺灣第一位知名女鬼」，編舞家何曉玫的詮釋卻選擇了不同角度。她沒有把林投姐塑造成嚇人的怪物，而是化身成愛情的隱喻。關於林投姐的身世，她說道：「林投姐沒有名字，這不只是語言的缺席，而是我們是否能夠真正地成為自己——被尊重、被聽見、被允許去愛、去活、去自由地選擇幸福。」百年來，愛情依舊甜美，卻也能將人推入絕境。融合現代與傳統元素，這一次，林投姐將以舞蹈與科技之力，化為美的綜合體，成為一場集體凝視的對象。

從《默島進行曲》到 新奇 VR 世界

「超現實想像高手」何曉玫 MeimageDance 成立於 2010 年，以跨域創作和當代身體語彙見長。2023 年展開的《默島進行曲》三年計畫，與各地陣頭合作，帶來屬於臺灣土地的慶典性舞蹈；而在 VR 領域，團隊同樣走在最前端。

2023 年作品 《林相繽紛：林投～姐ㄚ》 VR 錄像，便已入選美國西南偏南藝術節（SXSW XR），更在 2024 年登上德國威瑪藝術節。舞者的身體在 VR 中被放大、變形與解構，創造獨一無二的「身體地景」形象，並探索著女性、科技與身體的議題。

《林投姐，妳叫什麼名字？》VR現代觀落陰 沉浸場 劇照。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

此次《林投姐，妳叫什麼名字？》則是將 VR 進一步升級，融合現場舞蹈與儀式一般的五感體驗，打造出臺灣劇場史上首見的「現代觀落陰」沉浸場。不僅如此，這次更以長銷舞蹈定目劇的形式推出——自 2025 年 9 月起，連演 90 場，震撼進駐西門紅樓，開創臺灣舞蹈史上的首例。這樣的規模，來自團隊對作品潛力的信心：VR 與現場舞蹈的結合，展現了劇場體驗的嶄新可能，也讓觀眾得以反覆走進這場跨越靈性與藝術的儀式。選擇以定目劇長演方式呈現，是希望打破一次性藝術活動的侷限，讓更多人有機會親身體驗這場結合傳說、科技與當代舞蹈的革新實驗。

臺灣民謠靈魂人物陳明章、百合花主唱林奕碩⋯⋯大師齊聚的聲音場域

在《林投姐，妳叫什麼名字？》裡，音樂不只是陪襯，而是貫穿全場的靈魂力量。這次的音樂陣容可說是「大師與新生代同場競技」，每一位音樂人都帶來了極具代表性的聲音與能量。

金曲、金馬、金鐘獎得主—民謠大師陳明章於2022余登發余陳月瑛紀念音樂會演奏月琴。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

身為三金（金曲、金馬、金鐘）得主，陳明章是台灣音樂史上最具代表性的創作者之一。從家喻戶曉的歌曲〈流浪到淡水〉，到《戲夢人生》、《戀戀風塵》等電影配樂，他的旋律早已烙印在幾代觀眾的心裡。觀眾不可不知的是，他也是林投姐作品計畫完成的關鍵推手。當年第一次聽何曉玫分享「林投姐」的概念發想，他直覺「這一定要搭配月琴！」——一種哀怨、優美，非常貼近臺灣靈魂的聲音。如今在升級的沉浸場版本裡，陳明章擔任音樂顧問，繼續為林投姐的世界守護、增添音樂深度。

作品新增了五首以上原創配樂，來自百合花樂團的主唱兼吉他手林奕碩親自操刀編曲。百合花樂團曾獲金曲獎最佳台語專輯獎，他們的編曲不僅跨越搖滾、藍調、放克，還大膽融合南北管、唸歌元素，形成一種既熟悉又陌生的混血聲響。林奕碩是這次作品的「秘密武器」，他的加入，為音樂注入更強烈的當代風格。在他的編曲處理下，林投姐的故事注入了全新的生命能量。

新生代吟遊詩人接力，聲音化身三種靈魂

《林投姐，妳叫什麼名字？》VR現代觀落陰 沉浸場 劇照。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

真正把音樂「唱」進觀眾心裡的，現場還有一位重要的角色：吟遊詩人。三位輪流演出此角的表演卡司，不只唱、不只演，更是以自己的聲音搭建起一座橋，帶領觀眾一步步走進龐大的林投姐世界觀。

曾伯豪師承周定邦先生學習台灣唸歌，在劇場中展現獨樹一格的音樂魅力。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

首先，是臺灣唸歌新生代代表人物曾伯豪，他從小學習中國音樂，後來跟隨周定邦學習台灣唸歌。他的聲音沉穩厚實，一開口就把觀眾拉回到民間故事的氛圍。更特別的是，他也是這次作品的詞曲創作者之一，現場聽他吟唱，就像故事不是被「演出」，而是「自然地發生」。

圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

「我跟我爸是同一種人，所有的天賦都點在了音樂上面。」70多歲的民謠大師陳明章，與17歲兒子陳言祐一起度過玩音樂的甜蜜時光。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

還有年僅十七歲的音樂神童陳言祐，他是陳明章的兒子。他承襲父親的才華，卻又有屬於自己世代的率性與敏銳。在舞台上，他的聲音清澈又直接，像是未被世俗污染的呼喊，為故事注入一股鮮活的能量。在夢田影像出品、以家庭為題的《膠囊時光》系列紀錄片中，言祐說道：「很多人把爸爸封神，但他對我來說不只是神，也是我爸爸。」我們看到陳明章與兒子陳言祐亦師亦友的親子關係，父子兩代同力，讓這齣作品更添傳承與對話的意味。

多才多藝的新生代舞蹈、音樂創作者王力，以歌聲與月琴聲引導觀眾進行「現代觀落陰」。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

最後，是多才多藝、帶來無限驚喜的王力，身為專業踢踏舞者，他從九歲就開始登上舞台，以節奏與律動見長，不僅擅長踢踏舞，還能演奏中東鼓、月琴、貝斯等樂器。對他來說，聲音就是身體的一部分，他能把節奏敲得像心跳，也能把吟唱唱得像呼吸。

三人年齡跨度極大，從資深、少年到青春，三種聲音彷彿三種靈魂：厚重、純真、狂放。他們交錯吟唱，讓觀眾感受到「林投姐」不只是單一的鬼魅形象，而是一場跨世代、跨聲線的對話。

當你走進她的世界時，請不要擔心，聲音會先一步抵達，帶你穿越恐懼，走入故事核心。

《林投姐，妳叫什麼名字？》試演場獲觀眾好評：「吟遊詩人帶領我深入作品的靈魂！」。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

五感全開沉浸儀式：把身體交給故事

《林投姐，妳叫什麼名字？》最震撼的地方，在於它把民間傳說、祭儀感氛圍與尖端科技融為一體，現場化為一場前所未見的「現代觀落陰」。觀眾將不只是「看表演」，而是親身走入儀式，經歷林投姐的哀嘆與重生。

從踏入場館的第一刻起，你就已成為儀式的一份子：先脫下鞋子，象徵進入異境；接著交出名字，放下自我；最後喝下一杯「林投姐的眼淚」，完成通往另一個世界的準備。此時，你不再只是你，而是那個被傳說召喚、等待被呼喚名字的靈魂。

《林投姐，妳叫什麼名字？》VR現代觀落陰 沉浸場 劇照。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

《林投姐，妳叫什麼名字？》VR現代觀落陰 沉浸場 劇照。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

戴上 VR 頭盔後，身體經歷放大、解構與變形：肌膚在眼前如地貌般延展，器官錯位如纏繞的藤蔓，赤裸卻不庸俗，徹底顛覆我們對「身體」的慣常認知。舞台上散落的「米」則是來自土地的祝福，回應人類潛意識中對潔淨、庇佑與重生的渴望。

百年以來，《林投姐》常被當作恐怖傳說流傳，只剩「索命女鬼」的陰影，卻失去了名字。這一次，觀眾將在體驗裡與她相遇，在尋找名字的過程中，重新觸碰關於記憶、愛、失落與救贖的深層議題。

何曉玫 MeimageDance 帶領觀眾走過這場橫跨藝術與靈性的旅程，希望每一個人能帶著「愛與勇氣」離開，回到各自的生活裡。

《林投姐，妳叫什麼名字？》VR現代觀落陰 沉浸場 劇照。 圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

請別忘記，她曾在林投樹下，一百多年前。

風一吹過，故事便成了恐怖傳說。人們忘了她的名字，只記得她要來索命。

這次，我們要尋找她。她會在VR裡等你，也會在現場看著你。

圖／何曉玫MEIMAGE舞團 提供

《林投姐，妳叫什麼名字？》VR 現代觀落陰 沉浸場

演出時間｜2025年9月6日至9月28日

演出地點｜臺北 西門紅樓劇場

購票連結｜ttps://reurl.cc/Qa9O90

關注何曉玫ＭeimageDance官方粉絲專頁，獲得更多消息｜https://www.facebook.com/meimagedance01?locale=zh_TW

支持單位｜文化部、文化內容策進院

※ 若之前欲購買的場次已售罄，請不用擔心！主辦單位已加開 9 月場次，歡迎踴躍購票。

※ 文化幣青年席優惠票價：指定席 $300／自由座 $750（原價 $1,500）