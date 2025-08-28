腹膜透析洗腎比例低 高雄長庚打造「植管門診化」病人不需住院

台灣洗腎人口破9萬人，以血液透析及腹膜透析為主，但居家腹膜透析的病友比例不到一成，高雄長庚醫院今分享「腹膜透析腎科經皮植管」術式，病人可免去住院與等待之苦，門診植入導管就能返家進行透析治療。高市衛生局長黃志中說，腹膜透析讓病友在家可完成治療，兼顧生活品質與健康管理；高雄每次颱風都需要撤離山區血液透析病友，若在家就能治療，大幅提升醫療韌性。

54歲黃先生罹患糖尿病超過20年，腎功能敗壞，水腫體重增加20公斤面臨洗腎，但想到每周有3天要躺在醫院，騎單車、拍飛機及聽音樂會等嗜好全都受影響，他內心徬徨不安，直至半年前在醫院接受「腹膜透析腎科經皮植管」，半小時完成透析導管植入，現在每天在家睡覺就能洗腎，影響降至最低。

黃先生是高雄長庚醫院82例手術的其中一人，今天受邀出席記者會現身說法。高雄長庚醫院腎臟科主任李文欽指出，全台9成洗腎病友仰賴院內洗腎，傳統外科植管需要開刀、全身麻醉、住院5至7天，腎科經皮植管只需要在透析室或小型手術室接受經皮微創，局部麻醉、免住院，傷口小且恢復快。

李文欽說，血液透析每周要固定2或3天去醫療院所洗腎，生活只有洗腎這件事，腹膜透析每月回診一次，讓洗腎只是生活中多一件事情；若擔心山區道路中斷，可提早配送藥水至病患家中，成本效益高，不影響白天工作及日常活動。