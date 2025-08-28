快訊

腹膜透析洗腎比例低 高雄長庚打造「植管門診化」病人不需住院

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄長庚醫療團隊示範「腹膜透析腎科經皮植管」手術方式，可讓植管門診化，病友不需要住院。記者劉學聖／攝影
高雄長庚醫療團隊示範「腹膜透析腎科經皮植管」手術方式，可讓植管門診化，病友不需要住院。記者劉學聖／攝影

台灣洗腎人口破9萬人，以血液透析及腹膜透析為主，但居家腹膜透析的病友比例不到一成，高雄長庚醫院今分享「腹膜透析腎科經皮植管」術式，病人可免去住院與等待之苦，門診植入導管就能返家進行透析治療。高市衛生局長黃志中說，腹膜透析讓病友在家可完成治療，兼顧生活品質與健康管理；高雄每次颱風都需要撤離山區血液透析病友，若在家就能治療，大幅提升醫療韌性。

54歲黃先生罹患糖尿病超過20年，腎功能敗壞，水腫體重增加20公斤面臨洗腎，但想到每周有3天要躺在醫院，騎單車、拍飛機及聽音樂會等嗜好全都受影響，他內心徬徨不安，直至半年前在醫院接受「腹膜透析腎科經皮植管」，半小時完成透析導管植入，現在每天在家睡覺就能洗腎，影響降至最低。

黃先生是高雄長庚醫院82例手術的其中一人，今天受邀出席記者會現身說法。高雄長庚醫院腎臟科主任李文欽指出，全台9成洗腎病友仰賴院內洗腎，傳統外科植管需要開刀、全身麻醉、住院5至7天，腎科經皮植管只需要在透析室或小型手術室接受經皮微創，局部麻醉、免住院，傷口小且恢復快。

李文欽說，血液透析每周要固定2或3天去醫療院所洗腎，生活只有洗腎這件事，腹膜透析每月回診一次，讓洗腎只是生活中多一件事情；若擔心山區道路中斷，可提早配送藥水至病患家中，成本效益高，不影響白天工作及日常活動。

衛生局長黃志中表示，健保編列逾4億元鼓勵腹膜透析，六龜衛生所過去已提供血液透析治療服務，感謝長庚醫療團隊協助，近日也開辦腹膜透析服務，成為全台少數在偏鄉開辦此療法的衛生所；高雄山區每次颱風都需要提早撤離接受血液透析治療的腎友，若能在家就完成治療，可大大提高醫療韌性的準備度。

高雄長庚打造免住院腎科經皮植管新模式，左起為醫師鄭本忠、主任李文欽、衛生局長黃志中、鳳山醫院院長李建德、中華民國腹膜透析病友協會吳鴻來、腎友黃先生。記者劉學聖／攝影
高雄長庚打造免住院腎科經皮植管新模式，左起為醫師鄭本忠、主任李文欽、衛生局長黃志中、鳳山醫院院長李建德、中華民國腹膜透析病友協會吳鴻來、腎友黃先生。記者劉學聖／攝影

洗腎 衛生所 血液透析

相關新聞

「野人舒食」18項食安違規挨罰64萬 「3Q雞排」查獲過期麵粉被罰6萬

衛福部食藥署今公布「肉類加工食品製造業」專案稽查結果，知名健康餐盒店家「野人舒食」，因食品安全管制系統（HACCP）相關...

環境部今公布協和土汙調查報告 歷年地下水檢測項目皆低於管制標準

守護外木山行動小組今到基隆新政府舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址並暫停止四接開發案。環境部今公布協和發電廠土壤汙染...

味全龍球星「大師兄」林智勝退役後 成為北市心理健康大使

職棒生涯長達 20 年的味全龍球星林智勝，退役後迎來全新身分—臺北市政府 2025 心理健康公益大使。揮別球場的日子，他...

孩童長高藥物健康食品熱賣 奇美醫中醫給這些建議助發育

近來「能讓孩子健康長高、轉大人」等各類中西藥物、健康食品廣告琳瑯滿目。柳營奇美醫院中醫部表示，現今兒童普遍飲食不均、運動...

M痘疫情持續 8月新增3例本土個案

疾管署今天公布，8月新增3例M痘本土病例，為20至40多歲男性，因身體出現膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，皆為散發病例...

國旅貴又難玩？觀光署統計顛覆刻板印象

交通部觀光署表示，依臺灣旅宿網統計，今年1-6月旅宿業整體住客人次為3,931.2萬人次，相較113年同期的3,784萬...

