孩童長高藥物健康食品熱賣 奇美醫中醫給這些建議助發育

近來「能讓孩子健康長高、轉大人」等各類中西藥物、健康食品廣告琳瑯滿目。柳營奇美醫院中醫部表示，現今兒童普遍飲食不均、運動過少、晚睡並承受高升學壓力，肥胖、性早熟、體重過輕、身材矮小、發育遲緩等各種發育問題層出不窮。孩子成長不僅是長高，身心全面發展更重要。

孩子有生長發育問題，在西醫就診時也可尋求中醫協助，其中「開脾」、「轉骨」是家長最常問的問題。家長也常購買相關中藥材或健康食品。

中醫師莊孟臻提醒大家，除藥物治療飲食、運動及作息配合也很重要。飲食要多補充蛋白質、鈣質、維生素D，少吃高糖、高油脂食品；運動建議以跳躍運動為主如跳繩、慢跑等。

尤其要有規律作息早睡、不熬夜，因為生長激素於深夜11點到2點會藉由熟睡分泌至最大值，因此建議孩子於10點前就寢。家長也應重視孩子的心理健康與人格的正常發展，要讓孩子學習如何解壓、抗壓，保持身心愉快對長高也有幫助。

孩子到底可以長多高？正常的長高速度是多少？莊孟臻表示，身高受遺傳、營養、運動、作息及壓力等多重因素影響。遺傳決定約七成。一般男孩遺傳身高約為父母平均身高加6公分；女孩則是父母平均身高減6公分。成年身高可每半年追蹤骨齡來預測，不一定等於遺傳身高，最好6到8歲左右開始監測生長發育，可較準確預測成年身高並及早發現問題。

通常孩子4歲到青春期前正常每年可長高4至6公分，女生約10歲，男生約11.5歲進入青春期，這一階段即為「轉骨發育期」，是體格及心智轉變成大人的過渡時期，也是人體生長發育的第二個高峰，通常每年可長高6至8公分。

若身高低於3%、生長曲線百分位隨年齡增長卻持續下滑、一年長高不到4公分等異常的生長速度，或是在8歲以前胸部發育、9歲以前睪丸發育、進入青春期卻遲遲未出現第二性徵等，都可能是疾病問題，應尋求兒童內分泌科醫師診療。

中醫部表示，中醫常透過補腎、疏肝、健脾方式來處理兒童生長發育的問題，治療手段很多包含中藥、藥膳、針灸、雷射針灸、艾灸或穴位按摩等。臨床上也會參考生長曲線百分位、生長速度至少近一年的身高與體重變化、第二性徵發育的情況、西醫骨齡或抽血等相關檢查，及是否有其他影響生長的疾病等，綜合評估孩子當下的成長階段，給予合適的個體化治療。

當孩子還沒有出現第二性徵之前，中醫會先調理脾胃、過敏和睡眠等問題，建立好的體質基礎；第二性徵出現時，則開始介入轉骨方，補腎壯骨、活血通絡，把握黃金成長期衝刺身高。

中醫轉骨的目的不僅僅在於長高，也有調理生長發育和改善體質等作用。然而，性早熟或骨齡超前的孩子要慎用中藥處方，服中藥期間也要持續追蹤骨齡變化，以避免補過頭，反而造成生長板提早閉合，不利於成年身高。除了中藥調理外，亦可刺激長高穴位，如「湧泉穴」為腎經井穴，能啟動腎氣循行，可透過跳躍或按摩刺激；「身柱穴」為督脈穴位，有身體的支柱之意，可提升陽氣、調整體質，有利小兒生長，可透過艾灸或推拿刺激。