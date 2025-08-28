M痘疫情持續 8月新增3例本土個案

疾管署今天公布，8月新增3例M痘本土病例，為20至40多歲男性，因身體出現膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，皆為散發病例，呼籲具風險行為者儘速完成2劑M痘疫苗接種。

台灣自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，根據衛生福利部疾病管制署統計，截至今年8月27日累計確診483例病例，其中451例本土及32例境外移入。

今年1月至8月，包括今天公布新增3例本土病例在內，目前已累積27例本土及4例境外移入病例，分別為中國2例、香港及泰國各1例，社區疫情傳播風險仍持續。

有關新增的3例本土病例，疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪說明，為20至40多歲男性（北部1例及中部2例），因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，經疫調發現皆為散發病例，呼籲具風險行為者儘速完成2劑M痘疫苗接種。

曾淑慧指出，與去年1到8月同期55例、2023年318例相比，今年病例數下降，但暑假期間一向是M痘疫情流行高峰，今年6月就有7例，7月也有11例，8月迄今則為3例，所幸皆為散發個案，並沒有群聚事件發生。

曾淑慧說，目前國際之間的M痘疫情仍持續，世界衛生組織（WHO）已於8月20日宣告將M痘疫情的「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」狀態再延長1年，並建議各國要持續落實監測通報、強化相關防治科學研究、加強社區合作與投入防疫資源。

曾淑慧強調，全球M痘疫情仍持續，病例主要發生在非洲及美洲。而接種疫苗是預防M痘感染最有效的方式，不過，接種第1劑M痘疫苗14天後，疾病保護力僅約4成至8成，必須完成接種2劑疫苗保護力才可高達9成。

疾管署呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾儘速完整接種，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。