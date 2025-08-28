快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

豬價貴森森加上節日需求增！農業部：中元節前一周日供2.1萬頭

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近期因風災頻繁、夏季高溫及疫病干擾等多重因素，導致毛豬數量短期供應縮減，豬肉近期批發價格每公斤都在100元以上。圖／聯合報系資料照片
近期因風災頻繁、夏季高溫及疫病干擾等多重因素，導致毛豬數量短期供應縮減，豬肉近期批發價格每公斤都在100元以上。圖／聯合報系資料照片

農業部表示，近期因颱風豪雨、夏季高溫及疫病干擾等因素，毛豬短期供應略有不足。為確保中元節及中秋節等重要節慶的民生需求，農業部已啟動多元調節措施，中元節前1周每日平均供應量可達2.1萬頭，可確保豬肉供應無虞。

農業部表示，台糖公司8月配合政策，額外增加毛豬供應逾650頭至各肉品市場，挹注市場端需求。農業部也已召集產銷團體共同研議達成共識，分別於8月13日及8月27日辦理肉品市場共同休市，穩定後續豬源供應。

另自8月5日起，農業部協調冷凍廠減少用於加工之購豬量，每月可釋出逾1萬頭毛豬優先供應傳統市場及家庭消費，目前國產與進口豬肉總供應量均高於去年同期，民生供應充足無虞。

農業部強調，上述措施相互配合後，市場豬肉供應已趨於平穩，豬價亦維持合理區間，中元節前1周每日平均供應量可達2.1萬頭，足敷民生採購需求。

同時，農業部召集相關單位匯聚專業量能成立「豬隻育成應對小組」，針對防疫、精準營養及飼養管理等方面提供輔導，除穩定育成率外，也協助產業提升韌性。入秋後氣候轉涼，毛豬產地供應可望恢復穩定，預期毛豬價格波動將於年底回歸常態。

豬肉 豬價 農業部 中元節

延伸閱讀

九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上 歷來最踴躍

毛小孩飼主收到3萬元罰單喊冤 狂犬病疫苗紀錄疏漏惹議　

嘉縣溫網室因颱風嚴重受損 農業處媒合廠商助拆除

罰了900萬…光電板清不完由環境部出手？陳菁徽轟：超思案翻版

相關新聞

「野人舒食」18項食安違規挨罰64萬 「3Q雞排」查獲過期麵粉被罰6萬

衛福部食藥署今公布「肉類加工食品製造業」專案稽查結果，知名健康餐盒店家「野人舒食」，因食品安全管制系統（HACCP）相關...

環境部今公布協和土汙調查報告 歷年地下水檢測項目皆低於管制標準

守護外木山行動小組今到基隆新政府舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址並暫停止四接開發案。環境部今公布協和發電廠土壤汙染...

味全龍球星「大師兄」林智勝退役後 成為北市心理健康大使

職棒生涯長達 20 年的味全龍球星林智勝，退役後迎來全新身分—臺北市政府 2025 心理健康公益大使。揮別球場的日子，他...

孩童長高藥物健康食品熱賣 奇美醫中醫給這些建議助發育

近來「能讓孩子健康長高、轉大人」等各類中西藥物、健康食品廣告琳瑯滿目。柳營奇美醫院中醫部表示，現今兒童普遍飲食不均、運動...

M痘疫情持續 8月新增3例本土個案

疾管署今天公布，8月新增3例M痘本土病例，為20至40多歲男性，因身體出現膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，皆為散發病例...

國旅貴又難玩？觀光署統計顛覆刻板印象

交通部觀光署表示，依臺灣旅宿網統計，今年1-6月旅宿業整體住客人次為3,931.2萬人次，相較113年同期的3,784萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。