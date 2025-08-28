烘焙坊與自閉症協會推老奶奶雙檸糖霜蛋糕 盈餘助星兒
月亮笑了，愛心也到了！屏東縣7家身心障礙團體與庇護工場推出中秋禮盒，其中必勝烘焙研製所與屏東縣自閉症協進會聯名推出老奶奶雙檸糖霜蛋糕，包裝搭配自閉症生創作圖畫，必勝烘焙研製作所將這款蛋糕的20%營業額，捐給屏縣自閉症協會做公益。
屏東縣府今舉行中秋節伴手禮促銷，也特別邀請長期致力公益認購財團法人台灣郵政協會出席，支持並肯定身心障礙朋友創意與努力的成果。
縣長周春米今也與3名身障職人小菁、小樺、阿傑揭開序幕，完成DIY淋面雙檸糖霜蛋糕製作，3人準備驚喜禮物，自閉症協進會結合必勝烘焙研製所輔導製作蛋糕、餅乾等甜品，送給周春米。
勝利之家膳工坊工作職人小樺，剛加入時很害羞，不敢與人對視，但她一步步從清洗器具開始學習，逐漸掌握包裝技巧，製作厚片吐司與月餅等產品。現在她不僅能自信站上櫃台為客人結帳，還能熟練操作收銀機，笑容滿分。
屏東縣府社會處指出，今年運用公益彩券盈餘基金，協助印製產品型錄，支持身心障礙福利團體及庇護工場產品推廣，率先訂購20萬元中秋伴手禮，期望今年整體銷售量突破1萬盒，穩定服務機構營運，台灣郵政協會認購28萬元，為身心障礙福利團體及庇護工場創造更多就業與學習機會。
必勝烘焙研製所老闆趙毓文說，這款老奶奶雙檸糖霜蛋糕，包裝搭配自閉症孩子們創作圖畫，會將這款蛋糕20%的營業額，捐贈給自閉症協會，提供協會聘請老師教導學生作畫，期待未來能看到他們有更多的作品。
趙毓文說，另外有三個身障團體勝利之家，自閉症協會、向陽啟能協會，各派一名學生到必勝，由烘焙師傅手把手教他們，除了他們原本會製作的餅乾外，教他們製作蛋糕等，增加其他專長。
周春米說，未來縣府持續結合企業資源與社會大眾力量，實際行動支持身心障礙者，創造更多自立發展的機會，藉此傳遞公益價值與在地溫暖，讓中秋送禮更具意義。
屏東縣中秋節伴手禮促銷共7個身心障礙團體，屏東縣自閉症協會（訂購專線:08-7351024）、屏東縣啟智協進會（訂購專線:08-7380778/08-7872388）、屏東基督教勝利之家（訂購專線:08-7366294轉226/08-7381264）、屏東縣伯大尼之家（訂購專線08-7367264）、慢慢恆春烘焙坊庇護工場（訂購專線：08-8892292），向陽啟能協會（訂購專線:08-7217361）、伊甸社會福利基金會創皂工坊（訂購專線:08-8711612）。
