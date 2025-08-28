影／身體不適卻猛灌檸檬水 老農急性肺水腫血壓失控進加護病房

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣李姓老農手術後，轉普通病房練習復健操。記者簡慧珍／攝影
天氣熱要多補充水分，卻不是人人都能大量喝水，彰化縣70歲李姓農民在農田資材室突感呼吸困難、盜汗畏寒，緊急聯絡家人送醫，到院檢查急性肺水腫、血氧偏低，經手術治療挽回一命；他說，從未健檢，靠每天喝大量檸檬水保健，經此次經驗會定期服藥和檢查。

衛福部彰化醫院急診室醫師籃傑今表示，李姓農民到院時已上氣不接下氣，喘到說不出話，檢測血氧濃度（SpO2）僅70%，非常危險，緊急插管先暢通呼吸，檢驗感染流感或新冠病毒，進一步檢查出急性肺水腫，緊急處置後送加護病房。

加護病房主任林文培說，李姓農民還有心臟衰竭、冠狀動脈阻塞等問題，卻沒警覺，幸好家人反應迅速送醫並經急救，終於穩定狀況轉到一般病房，請物理治療師指導心肺耐力復健。

李姓農民到一般病房後，告訴醫師病發當天獨自在農舍，突然喘不過氣、盜汗畏寒，像過去一樣大量喝檸檬水沒用，沖冷水澡也沒用，忍耐兩個多小時越來越喘才打電話向家人求救，家人立刻開車過來送他就醫；以前從不看醫生、不健檢，這次檢查才知道自己高血壓、心血管堵塞。

李姓農民的家人說，他身體不舒服大約兩年，有點喘的時候總愛大量喝檸檬水，以為這樣可以舒緩。

心臟內科主任何東錦指出，李姓農民心臟衰竭，原因應該來自高血壓，也應該持續很長一段時間，但沒就醫和服藥，沒控制血壓導致心臟難以將血液泵送到全身，血液堆積在心臟及肺部引發急性肺水腫，身體難以獲得足夠氧氣就會呼吸急促，這是血氧驟降的原因，另檢查發現李姓農民心臟冠狀動脈阻塞，已手術隨放置心導管支架，主動脈瓣膜閉鎖不全則以藥物治療。

何東錦進一步表示，心臟病患者不宜喝太多水，每天喝水量視體重決定，只能喝適量的水，李姓農民不知道罹患心臟疾病的情況下大量喝檸檬水，讓肺積水更加嚴重，如何喝適量的水可請教醫師。

