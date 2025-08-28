新北五股「紫爆」39.0度極端高溫 粉專曝1原因體感溫度比室外高4度

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天太平洋高壓持續籠罩，最高溫是新北市五股39.0度，其次是新北樹林、新北淡水的37.3度。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
今天太平洋高壓持續籠罩，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫是新北市五股39.0度，其次是新北樹林、新北淡水的37.3度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雲量減少，陽光強烈，偏東風環境下，西部持續炎熱。因為風速偏弱的關係，體感溫度會比室外溫度高3至4度，非常炎熱，戶外活動小心熱傷害。󠀠󠀠

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

