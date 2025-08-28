南市醫中醫輔助試管嬰兒懷孕率高 首篇實證國際期刊肯定

試管嬰兒（IVF）是常見的不孕症治療方式，不過成功率仍偏低一般不到兩成。台南市立醫院研究中醫加入輔助調理後，成功率提高ㄧ倍以上，成果獲國際醫學期刊「IN VIVO」刊登肯定。

院方表示，衛福部人工生殖施行結果分析報告，接受人工生殖治療的女性平均年齡38歲，單一療程懷孕率僅23.1%，活產率僅17.1%，顯示患者常無法試管受孕成功。為協助這類患者，中醫部成立「好孕團隊」採取體質調理與試管療程併行模式，研究結果顯示，臨床懷孕率高達51.11%，活產率達42.22%，成果獲肯定。

研究團隊指出，這次研究對象平均年齡37.87歲，屬高齡生育族群，個案自取卵前即接受中醫調理，包括養卵養精、改善卵巢反應、促進子宮內膜厚度、協助胚胎著床及安胎等完整治療。結果顯示，經中醫合併治療後，臨床懷孕率與活產率均顯著提升，且不會干擾西醫療程。特別是在38歲以下族群，懷孕率與活產率的勝算比分別為38歲以上患者的2.79倍與4.41倍，顯示年齡雖仍為關鍵，但中醫合療可明顯提高成功機會。

這項研究為全台首篇針對「試管失敗個案」接受中醫輔助後成功懷孕的實證醫學研究，登上國際醫學期刊IN VIVO。研究主持人王淑秋與張烱宏指出，中西醫結合並無療效衝突，反而能發揮協同作用，優化患者生理條件，顯著提高懷孕成功率。

試管嬰兒成功率受包括年齡、卵子、精子品質與胚胎質量、子宮內膜環境、血液凝血異常、免疫排斥反應、荷爾蒙失調及生活習慣與心理壓力等多項因素影響。中醫理論認為患者體質也是關鍵，會影響卵精品質、子宮環境與胚胎著床率。

中醫部主治醫師王淑秋表示，辨證施治調理體質不僅能改善荷爾蒙失衡、增進子宮血流、減少血栓與子宮發炎，還可提升卵巢對促排卵藥物的反應，進而改善卵子品質。中醫亦能穩定免疫系統、降低焦慮，讓身心達到最佳受孕狀態。

院長蔡良敏表示，這不僅為首次接受試管療程的夫妻帶來新選擇，也為曾多次嘗試失敗的患者帶來新的契機，展現中西醫整合在生殖醫學領域的臨床價值與突破，肯定這項研究成果。