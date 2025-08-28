跨城守護的愛！早產兒「小平安」抵林口長庚治療 醫師讚：寶寶很堅強

周姓母親的早產女嬰「小平安」今上午搭乘救護車，從台南成大急送林口長庚醫院轉院治療，於中午12時26分抵達醫院；對此院方主治醫師表示，小平安到院後生命徵象穩定，從剛出生時體重不到1000克，到現在已經有近4公斤，寶寶相當堅強。

長庚醫院兒童內科部部長朱世明說明，寶寶已順利抵達林口，目前也已經將寶寶安頓好在加護病房裡，基於兒童醫療的狀況，會善盡科學精神，持續將寶寶照顧好，剛剛在加護病房裡和爸爸媽媽見面，醫療的照顧是延續的，希望能夠提供寶寶最妥適的照顧，並代表爸爸媽媽及醫療團隊感謝大家一路上的關心。

朱世明表示，寶寶這一路從台南經過2個多小時抵達桃園，路途都相當順暢，初步到達加護病房後，寶寶的狀況及生命徵象都非常穩定，第一時間親自與爸爸媽媽親自見面訪談，都有和家長做妥適說明，今天會先進一步評估寶寶狀況，未來的治療計畫則由院方善盡醫療專業責任。

朱世明也提到，寶寶在第26周出生，足足提前約3個月早產，剛出生時重量小於1000公克，目前矯正年齡約2個月，生命現象及活動力都很好，重量也有約4公斤，但仍有一定程度身體功能還沒完全成熟，呼吸道則以呼吸器照顧，相對穩定，寶寶相當堅強，希望外界繼續祝福孩子平安。