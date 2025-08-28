快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

聽新聞
0:00 / 0:00

跨城守護的愛！早產兒「小平安」抵林口長庚治療 醫師讚：寶寶很堅強

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
台南成大一名早產兒今上午9時許搭乘救護車出發，約中午12時25分許抵達長庚醫院轉院治療，長庚醫院兒童內科部部長朱世明說明寶寶狀況穩定。記者周嘉茹／攝影
台南成大一名早產兒今上午9時許搭乘救護車出發，約中午12時25分許抵達長庚醫院轉院治療，長庚醫院兒童內科部部長朱世明說明寶寶狀況穩定。記者周嘉茹／攝影

周姓母親的早產女嬰「小平安」今上午搭乘救護車，從台南成大急送林口長庚醫院轉院治療，於中午12時26分抵達醫院；對此院方主治醫師表示，小平安到院後生命徵象穩定，從剛出生時體重不到1000克，到現在已經有近4公斤，寶寶相當堅強。

長庚醫院兒童內科部部長朱世明說明，寶寶已順利抵達林口，目前也已經將寶寶安頓好在加護病房裡，基於兒童醫療的狀況，會善盡科學精神，持續將寶寶照顧好，剛剛在加護病房裡和爸爸媽媽見面，醫療的照顧是延續的，希望能夠提供寶寶最妥適的照顧，並代表爸爸媽媽及醫療團隊感謝大家一路上的關心。

朱世明表示，寶寶這一路從台南經過2個多小時抵達桃園，路途都相當順暢，初步到達加護病房後，寶寶的狀況及生命徵象都非常穩定，第一時間親自與爸爸媽媽親自見面訪談，都有和家長做妥適說明，今天會先進一步評估寶寶狀況，未來的治療計畫則由院方善盡醫療專業責任。

朱世明也提到，寶寶在第26周出生，足足提前約3個月早產，剛出生時重量小於1000公克，目前矯正年齡約2個月，生命現象及活動力都很好，重量也有約4公斤，但仍有一定程度身體功能還沒完全成熟，呼吸道則以呼吸器照顧，相對穩定，寶寶相當堅強，希望外界繼續祝福孩子平安。

早產兒

延伸閱讀

影／早產兒「小平安」提早抵達醫院！台南到林口只花2小時45分 網：台灣最美風景

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

影／早產兒「小平安」平安抵達林口長庚！母親：感謝大家都祝福她

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

相關新聞

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

北市衛生局今公布6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果的檢驗結果，其中11件產品不符殘留農藥...

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

台南市1名母親上午安排救護車送早產女嬰，從成大醫院長距離轉院到林口長庚，因車程約需3小時而在threads發文籲請用路人...

影／早產兒「小平安」提早抵達醫院！台南到林口只花2小時45分 網：台灣最美風景

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45分以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開...

整理包／餵母乳好？還是配方奶？ 營養成分大解析

知名母嬰品牌「媽媽餵」拍攝影片指出市售嬰幼兒配方奶，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶可樂，糖分過高恐增加孩子出現過...

新北五股「紫爆」39.0度極端高溫 粉專曝1原因體感溫度比室外高4度

今天太平洋高壓持續籠罩，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫是新北市五股39.0度，其次是新北樹林、新北淡水的37.3...

影／早產兒「小平安」平安抵達林口長庚！母親：感謝大家都祝福她

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45紛以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。